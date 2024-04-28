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Астон Вилла
27.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
28 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 28 апреля 2024, 03:43
367
0

Астон Вилла – Челси – 2:2. Камбек синих. Видео голов и обзор матча

Михаил Мудрик отыграл 90 минут

28 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 28 апреля 2024, 03:43
367
0
Астон Вилла – Челси – 2:2. Камбек синих. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Состоялся матч 35 тура АПЛ, а котором играли «Астон Вилла» и «Челси». Игра закончилась боевой ничьей 2:2. Гости пропустили два мячи, но затем отыгрались усилиями Мадуэке и Галлахера.

Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «аристократов» и отыграл 90 минут, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 35 тур

Астон Вилла – Челси – 2:2

Голы: Кукурелья, 4, аг, Роджерс, 42 – Мадуэке, 62, Галлахер, 81.

Астон Вилла: Мартинес (Ольсен, 46), Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Бейли (Диего Карлос, 75), Макгинн, Тилеманс (Диаби, 27, Дуран, 83), Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75), Уоткинс, Роджерс.

Челси: Петрович, Чалоба, Тиаго Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Казадеи, 90), Палмер, Кайседо, Мадуэке, Джексон.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
4’
ГОЛ ! Автогол забил Марк Кукурелья (Челси).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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