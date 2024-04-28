Астон Вилла – Челси – 2:2. Камбек синих. Видео голов и обзор матча
Михаил Мудрик отыграл 90 минут
Состоялся матч 35 тура АПЛ, а котором играли «Астон Вилла» и «Челси». Игра закончилась боевой ничьей 2:2. Гости пропустили два мячи, но затем отыгрались усилиями Мадуэке и Галлахера.
Украинец Михаил Мудрик вышел в основе «аристократов» и отыграл 90 минут, результативными действиями не отличился.
Английская Премьер-лига. 35 тур
Астон Вилла – Челси – 2:2
Голы: Кукурелья, 4, аг, Роджерс, 42 – Мадуэке, 62, Галлахер, 81.
Астон Вилла: Мартинес (Ольсен, 46), Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Бейли (Диего Карлос, 75), Макгинн, Тилеманс (Диаби, 27, Дуран, 83), Дуглас Луис (Ироэгбунам, 75), Уоткинс, Роджерс.
Челси: Петрович, Чалоба, Тиаго Силва (Дисаси, 90), Бадьяшиль, Кукурелья, Галлахер, Мудрик (Казадеи, 90), Палмер, Кайседо, Мадуэке, Джексон.
События матча
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