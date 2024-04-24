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  4. Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве
Англия
24 апреля 2024, 23:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:33
2516
3

Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве

Украинский защитник сумел доиграть первый тайм за Эвертон, но на 2-й так и не вышел...

24 апреля 2024, 23:15 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:33
2516
3
Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес и Виталий Миколенко

24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.

На 41-й минуте встречи украинец неудачно приземлился на газон после стычки с Дарвином Нуньесом.

Украинец сумел доиграть первый тайм, но в перерыве наставник «Эвертона» Шон Дайч заменил Миколенко на Эшли Янга.

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Виталий Миколенко Дарвин Нуньес Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль травма травма ноги Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Давай  Віталік поправляйся, маємо надію що все буде гаразд
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+8
Harun Bakircioğlu
Главное, чтобы травма оказалась несерьезной
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+8
TarasTaras94
Виглядало страшно капець, але потім наче ще 5 хв відбігав тож сподіваємось на краще 
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+7
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