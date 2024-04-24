Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве
Украинский защитник сумел доиграть первый тайм за Эвертон, но на 2-й так и не вышел...
24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.
На 41-й минуте встречи украинец неудачно приземлился на газон после стычки с Дарвином Нуньесом.
Украинец сумел доиграть первый тайм, но в перерыве наставник «Эвертона» Шон Дайч заменил Миколенко на Эшли Янга.
46' Myko is replaced by Young at the break following a knock late in the first half.— Everton (@Everton) April 24, 2024
More of the same in the second 45 please, lads - COYB! 🙏
🔵 1-0 🔴 @etoro pic.twitter.com/Rh7MsQEzdl
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