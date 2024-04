Миколенко травмировался в матче с Ливерпулем. Виталия заменили в перерыве

24 апреля проходит матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.

На 41-й минуте встречи украинец неудачно приземлился на газон после стычки с Дарвином Нуньесом.

Украинец сумел доиграть первый тайм, но в перерыве наставник «Эвертона» Шон Дайч заменил Миколенко на Эшли Янга.

46' Myko is replaced by Young at the break following a knock late in the first half.



More of the same in the second 45 please, lads - COYB! 🙏



🔵 1-0 🔴 @etoro pic.twitter.com/Rh7MsQEzdl