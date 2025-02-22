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  4. Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
22.02.2025 16:05 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
22 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:24
1463
13

Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0

Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна

22 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 22 февраля 2025, 18:24
1463
13
Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
ФК Аль-Шабаб

22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Шабаб.

Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер гостей Георгий Бущан вышел на поле с первых минут, провел весь поединок и пропустил два гола.

Ворота украинца поразили Ренне Ривас и Мутеб аль-Муфарридж. Аль-Шабаб побеждал 2:0 благодаря забитым мячам Абдерразака Хамдаллы и Уэса Худта, но растерял преимущество.

Кроме того, хозяева поля весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Андреи Гиротто на 45+10-й.

Бущан провел четвертый матч в Саудовской Аравии. На его счету 0 сухи поединков и 9 пропущенных голов.

В таблице национального первенства Аль-Таавун с 28 очками занимает восьмое место. У Аль-Шабаба 33 пункта и 6-я позиция.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Ривас, 45+2, аль-Муфарридж, 70 – Хамдалла, 18, Худт, 31

Удаление: Гиротто, 45+10

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Аль-Шабаб Аль-Таавун удаление (красная карточка) чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан Абдерразак Хамдалла
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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turist86
Спорт.юа , що за термін "відхопив"? 
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+3
Vitason
Чего тебе в Динамо не сиделось , поехал играть хрен знает куда!?Не так просто там и играть,спросил бы у Ярмоленка,плюс страна по менталитету абсолютно разная ,год - два максимум и будет в чемпионате Польши!
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0
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Nba37
Скоро на банке будет сидеть с такой игрой 
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0
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VovanSidorovi4
Куда Жора попал?
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-1
Павло
З такою грою шейхи переведуть  Жору з позиції голкіпера на позицію верблюда - туристів катати буде
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-1
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Nba37
Бущана сплавили, правильно сделали, посредственный вратарь 
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-2
Pavel_i_CO
Прикольний заголовок) Чому не написали "Трубін, найближчі матчі буде полірувати лавку Бенфіки, через свою нікчемну гру та великі вуха"?
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-2
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