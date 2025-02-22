Бущан отхватил дважды. Аль-Шабаб в чемпионате упустил победу со счета 2:0
Команда украинского голкипера сыграла вничью в поединке 21-го тура против Аль-Таавуна
22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Шабаб.
Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский голкипер гостей Георгий Бущан вышел на поле с первых минут, провел весь поединок и пропустил два гола.
Ворота украинца поразили Ренне Ривас и Мутеб аль-Муфарридж. Аль-Шабаб побеждал 2:0 благодаря забитым мячам Абдерразака Хамдаллы и Уэса Худта, но растерял преимущество.
Кроме того, хозяева поля весь второй тайм провели в меньшинстве после удаления Андреи Гиротто на 45+10-й.
Бущан провел четвертый матч в Саудовской Аравии. На его счету 0 сухи поединков и 9 пропущенных голов.
В таблице национального первенства Аль-Таавун с 28 очками занимает восьмое место. У Аль-Шабаба 33 пункта и 6-я позиция.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2
Голы: Ривас, 45+2, аль-Муфарридж, 70 – Хамдалла, 18, Худт, 31
Удаление: Гиротто, 45+10
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