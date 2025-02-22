Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2. Как пропускал Бущан. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии
22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Шабаб.
Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский голкипер гостей Георгий Бущан вышел на поле с первых минут, провел весь поединок и пропустил два гола.
Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2
Голы: Ривас, 45+2, аль-Муфарридж, 70 – Хамдалла, 18, Худт, 31
Удаление: Гиротто, 45+10
Видеообзор матча:
События матча
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