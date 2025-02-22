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  4. Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2. Как пропускал Бущан. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
22.02.2025 16:05 – FT 2 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
22 февраля 2025, 21:05 |
734
1

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2. Как пропускал Бущан. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии

22 февраля 2025, 21:05 |
734
1
Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2. Как пропускал Бущан. Видео голов, обзор матча
ФК Аль-Шабаб

22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Шабаб.

Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер гостей Георгий Бущан вышел на поле с первых минут, провел весь поединок и пропустил два гола.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Ривас, 45+2, аль-Муфарридж, 70 – Хамдалла, 18, Худт, 31

Удаление: Гиротто, 45+10

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Muteb Al Mufarrij (Аль-Таавун).
45’
Андрей Жиротто (Аль-Таавун) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Renne Rivas (Аль-Таавун).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Худт (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
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удаление (красная карточка) Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Абдерразак Хамдалла видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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MrStepanovM .
Жора, як підморожений, проводжає м'ячі очима...
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