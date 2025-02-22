22 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Шабаб.

Поединок прошел на стадионе в городе Бурайда. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский голкипер гостей Георгий Бущан вышел на поле с первых минут, провел весь поединок и пропустил два гола.

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25. 21-й тур, 22 февраля

Аль-Таавун – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Ривас, 45+2, аль-Муфарридж, 70 – Хамдалла, 18, Худт, 31

Удаление: Гиротто, 45+10

Видеообзор матча: