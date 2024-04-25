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24.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
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Англия
25 апреля 2024, 05:40 |
1658
0

Эвертон – Ливерпуль – 2:0. Как травмировался Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ

25 апреля 2024, 05:40 |
1658
0
Эвертон – Ливерпуль – 2:0. Как травмировался Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес и Виталий Миколенко

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

Голами за «ирисок» отличились Джаррерд Брантуэйт (27) и Доминик Калверт-Льюин (58). До этого последний раз за «Эвертон» «Ливерпулю» забивал Демарай Грей. Это случилось еще в декабре 2021 года. В том же году «ириски» и выигрывали в последний раз очный поединок.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Эвертон – Ливерпуль – 2:0

Голы: Брантуэйт, 27, Кальверт-Люьин, 58

Видео голов и обзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джеррэд Брэнтуэйт (Эвертон).
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Виталий Миколенко Доминик Калверт-Льюин видео голов и обзор Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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