24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

Голами за «ирисок» отличились Джаррерд Брантуэйт (27) и Доминик Калверт-Льюин (58). До этого последний раз за «Эвертон» «Ливерпулю» забивал Демарай Грей. Это случилось еще в декабре 2021 года. В том же году «ириски» и выигрывали в последний раз очный поединок.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Эвертон – Ливерпуль – 2:0



Голы: Брантуэйт, 27, Кальверт-Люьин, 58

Видео голов и обзор матча: