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24.04.2024 22:00 - : -
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24 апреля 2024, 02:02 |
31
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Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

24 апреля 2024, 02:02 |
31
0
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Эвертон – Ливерпуль

Эвертон

Команда сражается не столько с противниками на поле, сколько с футбольными функционерами. Такое впечатление, что решили все-таки отправить ирисок в Чемпионшип. Ведь их уже дважды штрафовали, сначала на 10 очков (весной, правда, вернули 4), а потом - еще на 2, с полуофициальными угрозами нарастить наказания. А тут еще и в 2024-м году толком выигрывать долго не получалось. И только уже в апреле, в очном противостоянии против прямого конкурента, Лутон Таун, получилось наконец-то выиграть. Но, конечно же, в таких условиях борьба за выживание будет длиться до крайнего тура - а то и больше, кто знает, когда закончатся все разборки и апелляции вокруг наказаний. С Челси команда напрочь разочаровала, уступив 0:6. Но зато с прямым конкурентом, Ноттингем Форест, получилось оформить уверенные, вполне возможно, ключевые 2:0.

Ливерпуль

Клуб очень оптимистично заканчивали зиму. Все смирились с тем, что Клопп уходит, и загорелись идеей проводить его завоеванием требла. И даже завершили февраль завоеванием Кубка Лиги - хотя и там Челси обыграли не по игре, за счет гола ван Дейка в конце экстра-тайма. Но потом по амбициям было нанесено немало ударов. Манчестер Юнайтед выбил красных из кубка (тоже в последние из добавленных минут) и свел к ничьей поединок в АПЛ. А потом была просто жуткая неделя: 0:3 с Аталантой в Лиге Европы и 0:1 с Кристал Пэлас в АПЛ, и оба раза на Энфилде! Во многом, все от Юргена и до последнего болельщика могут заказывать реквием по своей футбольной мечте. В Бергамо-то выиграли, но ограничились единственным быстрым голом. Ну, хоть с Фулхэм во втором тайме довели до комфортных 3:1.

Статистика личных встреч

В последний раз синие выигрывали в начале 2021-го года. Потом они прибавили всего 1 ничью, 0:0, при четырех поражениях.

Прогноз

GGBET не верит, что синие выдадут второй кряду хороший поединок. Но и красные редко обходятся без пропущенных. Так что ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,65).

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Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виталий Миколенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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