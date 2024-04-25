КЛОПП: Нам нужно, чтобы МанСити проигрывал. Арсенал выглядел не очень слабо

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

После завершения встречи главный тренер формальных гостей Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я очень разочарован. Мы позволили случиться именно той игре, которую хотел «Эвертон». Два гола со стандартов. Они действительно сильны. Мы много создали и не забили. Мы спешили, не всем это ясно. Они забили второй гол точно также, как они и делали весь сезон. У них был штрафной за штрафным, но мы были недостаточно хороши».

О плохой форме: «Я не ожидал этого сегодня, но это произошло. Это не лучший момент, в котором мы находимся, но мы должны играть, поэтому нам нужно бороться.

О проигрыше: «Это не первый случай, когда такое случается в футбольном матче против страстных и сражающихся соперников. Эллиотт вышел на поле и оказал прямое влияние. В конце концов, этого оказалось просто недостаточно. Мы все знаем, что ситуации бывают такими. Мы много пробили по воротам Джордана Пикфорда или пробили мимо ворот. У нас были моменты, чтобы переломить ситуацию, но мы ими не воспользовались, так что это действительно сложно».

О гонке за титул: «Я не знаю. Я могу только извиниться за сегодняшний день перед людьми. Мы должны были выступить лучше, но не сделали этого, и именно поэтому мы проиграли».

«Больше нечего сказать об этом сегодня вечером, мы пропустили два гола со стандартных положений и знаем, что это одна из их сильных сторон. В этом нет смысла. Я думал, что мы нашли способ войти в игру и оттолкнули их, создали огромные моменты и не использовали ни один из них. Тогда мы пропустили второй гол и потеряли темп. Это просто было недостаточно хорошо. Это правда».

Об отсутствии голов: «Я несу за это ответственность, и я это знаю, я это чувствую. Я не сержусь по этому поводу. Это безумие. Моменты, которые мы создали в последних четырех играх, их нужно улучшать».

О борьбе за титул: «Я не знаю о достижениях «Эвертона», я думал, что после этого они будут в безопасности [от вылета], но Шон Дайч знает их лучше. Нам нужно, чтобы они [Ман Сити] проигрывали матчи, а исторически они этого не делают. «Арсенал» выглядел не очень вчера вечером, мы были слабы. Нам нужно играть лучше, вот и все. Нам нужны очки. Мы не гарантировали Лигу чемпионов, ведь «Тоттенхэм» сыграл на много игр меньше, чем мы».

Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль – 2:0