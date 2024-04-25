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  4. ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона
Англия
25 апреля 2024, 00:36 |
273
0

ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона

24 апреля «Ливерпуль» неожиданно проиграл «ирискам» 0:2

25 апреля 2024, 00:36 |
273
0
ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

2-й гол на 58-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин после передачи Дуайна Макнила.

В сети завирусилась удивительная реакция главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 56-летний немецкий специалист смеялся...

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в старте команды, но был заменен в перерыве из-за травмы.

ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона

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Доминик Калверт-Льюин фото Юрген Клопп эмоции Ливерпуль Эвертон Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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