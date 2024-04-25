ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона
24 апреля «Ливерпуль» неожиданно проиграл «ирискам» 0:2
24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».
2-й гол на 58-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин после передачи Дуайна Макнила.
В сети завирусилась удивительная реакция главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 56-летний немецкий специалист смеялся...
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в старте команды, но был заменен в перерыве из-за травмы.
ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона
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