24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

2-й гол на 58-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин после передачи Дуайна Макнила.

В сети завирусилась удивительная реакция главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. 56-летний немецкий специалист смеялся...

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в старте команды, но был заменен в перерыве из-за травмы.

ФОТО. Истерический смех? Лицо Клоппа после второго пропущенного от Эвертона