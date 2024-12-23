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Англия
23 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 23 декабря 2024, 19:27
607
1

Попал в лазарет. Арсенал потерял звездного игрока из-за травмы

Рахим Стерлинг повредил колено

23 декабря 2024, 19:19 | Обновлено 23 декабря 2024, 19:27
607
1
Попал в лазарет. Арсенал потерял звездного игрока из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вингер лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг попал в лазарет клуба. Футболист будет находиться вне команды в течение нескольких недель.

Клубные врачи диагностировали у игрока травму колена после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (5:1).

Насколько серьезная травма, достоверно неизвестно, однако Рахим в ближайшее время пройдет дополнительные обследования.

«Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы.

Это колено, и нам нужно подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время», – написано на сайте клуба.

Стерлинг в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал два ассиста.

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Рахим Стерлинг Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма травма колена
Андрій Вітренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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