Попал в лазарет. Арсенал потерял звездного игрока из-за травмы
Рахим Стерлинг повредил колено
Вингер лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг попал в лазарет клуба. Футболист будет находиться вне команды в течение нескольких недель.
Клубные врачи диагностировали у игрока травму колена после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (5:1).
Насколько серьезная травма, достоверно неизвестно, однако Рахим в ближайшее время пройдет дополнительные обследования.
«Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы.
Это колено, и нам нужно подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время», – написано на сайте клуба.
Стерлинг в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал два ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр подтвердил, что это будет Даниэль Дюбуа
Динамовец за весну и осень этого года сделал 11 голевых передач