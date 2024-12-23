Попал в лазарет. Арсенал потерял звездного игрока из-за травмы

Вингер лондонского «Арсенала» Рахим Стерлинг попал в лазарет клуба. Футболист будет находиться вне команды в течение нескольких недель.

Клубные врачи диагностировали у игрока травму колена после матча 17-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (5:1).

Насколько серьезная травма, достоверно неизвестно, однако Рахим в ближайшее время пройдет дополнительные обследования.

«Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы.

Это колено, и нам нужно подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время», – написано на сайте клуба.

Стерлинг в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал два ассиста.