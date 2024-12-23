Умер участник финала Кубка Европейских чемпионов, где забили 10 голов

На 86-м году жизни скончался многолетний игрок «Айнтрахта» Дитер Лиднер, который был на шаг от победы в Кубке Европейских чемпионов.

Всю свою карьеру Дитер играл за немецкий «Айнтрахт». Сначала пробивался через юниорские команды, а в 1956 году дебютировал за основную команду.

В 1959 году был ключевым футболистом клуба, который помог «Айнтрахту» завоевать победу в чемпионате Германии.

В следующем сезоне команда уже играла в еврокубках.

«Айнтрахт» на своем пути прошел швейцарский «Янг Бойз» (4:1, 1:1), австрийский «Винер» (2:1, Лиднер забил победный гол, 1:1) и шотландский «Рейнджерс» (6:1, 6:3, на счету Лиднера за две игры 3 гола).

В финале «Айнтрахт» встретился с мадридским «Реалом». «Айнтрахт» очень удачно начал игру, но затем начался настоящий разгром от королевского клуба. В итоге этот финал стал самым результативным — 7:3 в пользу «Реала».

Дитер Лиднер завершил карьеру в «Айнтрахте» в 1971 году. За всю карьеру провел 321 матч и забил 54 гола.