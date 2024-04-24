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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
24.04.2024 21:45 – FT 0 : 1
Борнмут
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Англия
24 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:52
473
0

Удаление, голы отменили. Борнмут с Забарным сумел на выезде обыграть Вулвз

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Антуан Семеньо

24 апреля 2024, 23:49 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:52
473
0
Удаление, голы отменили. Борнмут с Забарным сумел на выезде обыграть Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine. Хван Хи Чхан и Илья Забарный

24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Единственный гол на 37-й минуте забил Антуан Семеньо. На 65-й Хван Хи Чхан отличился за «волков», но взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки. На 90+9-й Макс Килман забил за хозяев, но мяч снова отменили.

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

На 79-й защитник Милош Керкез, который защищает цвета «Борнмута», получил прямую красную карточку.

Благодаря этой победе «Борнмут» вышел на 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Забарного и компании 45 очков. У ближайшего преследователя «Брайтона» 44 пункта, но на 2 сыгранных тура меньше.

У «Вулвз» 43 балла и 12-я строчка.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

Гол: Семеньо, 37

Удаление: Керкез, 79

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Антуан Семеньо Илья Забарный удаление (красная карточка) Борнмут Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Хван Хи Чхан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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