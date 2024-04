Удаление, голы отменили. Борнмут с Забарным сумел на выезде обыграть Вулвз

24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Единственный гол на 37-й минуте забил Антуан Семеньо. На 65-й Хван Хи Чхан отличился за «волков», но взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки. На 90+9-й Макс Килман забил за хозяев, но мяч снова отменили.

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

На 79-й защитник Милош Керкез, который защищает цвета «Борнмута», получил прямую красную карточку.

Благодаря этой победе «Борнмут» вышел на 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Забарного и компании 45 очков. У ближайшего преследователя «Брайтона» 44 пункта, но на 2 сыгранных тура меньше.

У «Вулвз» 43 балла и 12-я строчка.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

Гол: Семеньо, 37

Удаление: Керкез, 79

