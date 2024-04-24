Удаление, голы отменили. Борнмут с Забарным сумел на выезде обыграть Вулвз
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Антуан Семеньо
24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».
Единственный гол на 37-й минуте забил Антуан Семеньо. На 65-й Хван Хи Чхан отличился за «волков», но взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки. На 90+9-й Макс Килман забил за хозяев, но мяч снова отменили.
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
На 79-й защитник Милош Керкез, который защищает цвета «Борнмута», получил прямую красную карточку.
Благодаря этой победе «Борнмут» вышел на 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Забарного и компании 45 очков. У ближайшего преследователя «Брайтона» 44 пункта, но на 2 сыгранных тура меньше.
У «Вулвз» 43 балла и 12-я строчка.
АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1
Гол: Семеньо, 37
Удаление: Керкез, 79
It ends in defeat.— Wolves (@Wolves) April 24, 2024
🐺⏱️ pic.twitter.com/vDbGRpMLIF
Everyone HATES the keyboard trend…— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 24, 2024
So look between Q and E and that’s us right now 😍 pic.twitter.com/Rd5oKDcfkf
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