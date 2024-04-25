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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
24.04.2024 21:45 – FT 0 : 1
Борнмут
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Англия
25 апреля 2024, 02:30 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:31
85
0

Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео

Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ

25 апреля 2024, 02:30 | Обновлено 25 апреля 2024, 02:31
85
0
Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Арбитр дважды отменял голы хозяев. Оба раза – из-за офсайдов во время атак. На 90+9-й защитник «волков» Макс Килман, который имеет украинские корни и даже претендовал на попадание в сборную Украины, забил, но, как уже было сказано ранее, взятие ворот не засчитали.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

Гол: Семеньо, 37

Удаление: Керкез, 79

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

События матча

79’
Милош Керкез (Борнмут) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Илья Забарный Борнмут Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Макс Килман Хван Хи Чхан Антуан Семеньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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