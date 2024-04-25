Вулвз – Борнмут – 0:1. Мяч защитника с украинскими корнями отменили. Видео
Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ
24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
Арбитр дважды отменял голы хозяев. Оба раза – из-за офсайдов во время атак. На 90+9-й защитник «волков» Макс Килман, который имеет украинские корни и даже претендовал на попадание в сборную Украины, забил, но, как уже было сказано ранее, взятие ворот не засчитали.
АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля
Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1
Гол: Семеньо, 37
Удаление: Керкез, 79
Видеообзор матча Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1
События матча
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