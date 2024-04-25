24 апреля состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Арбитр дважды отменял голы хозяев. Оба раза – из-за офсайдов во время атак. На 90+9-й защитник «волков» Макс Килман, который имеет украинские корни и даже претендовал на попадание в сборную Украины, забил, но, как уже было сказано ранее, взятие ворот не засчитали.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1

Гол: Семеньо, 37

Удаление: Керкез, 79

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Борнмут – 0:1