Того самого диктатора. В Серии В забил дебютный гол правнук Муссолини

21-летний правнук Бенито Муссолини, Романо, забил свой дебютный гол в Серии «Б» за клуб «Юве Стабия».

Муссолини-младший играет за клуб второй лиги на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянскому «Лацио». Ранее он играл в академии римской «Ромы».

В этом сезоне Романо Муссолини провел 18 матчей и забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Прадед Романо был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии. Ходили слухи, что именно Муссолини договорился о победе сборной Италии на домашнем Чемпионате мира 1934 года.

Бенито Муссолини был казнен во время Второй мировой войны.