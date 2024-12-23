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Италия
23 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:31
131
0

Того самого диктатора. В Серии В забил дебютный гол правнук Муссолини

Бенино Романо Муссолини выступает за клуб второй лиги «Юве Стабия»

23 декабря 2024, 18:30 | Обновлено 23 декабря 2024, 18:31
131
0
Того самого диктатора. В Серии В забил дебютный гол правнук Муссолини
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний правнук Бенито Муссолини, Романо, забил свой дебютный гол в Серии «Б» за клуб «Юве Стабия».

Муссолини-младший играет за клуб второй лиги на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянскому «Лацио». Ранее он играл в академии римской «Ромы».

В этом сезоне Романо Муссолини провел 18 матчей и забил свой первый гол на профессиональном уровне.

Прадед Романо был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии. Ходили слухи, что именно Муссолини договорился о победе сборной Италии на домашнем Чемпионате мира 1934 года.

Бенито Муссолини был казнен во время Второй мировой войны.

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чемпионат Италии по футболу Серия B Чезена Лацио Романо Флориани Муссолини
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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