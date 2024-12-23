Того самого диктатора. В Серии В забил дебютный гол правнук Муссолини
Бенино Романо Муссолини выступает за клуб второй лиги «Юве Стабия»
21-летний правнук Бенито Муссолини, Романо, забил свой дебютный гол в Серии «Б» за клуб «Юве Стабия».
Муссолини-младший играет за клуб второй лиги на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянскому «Лацио». Ранее он играл в академии римской «Ромы».
В этом сезоне Романо Муссолини провел 18 матчей и забил свой первый гол на профессиональном уровне.
Прадед Романо был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии. Ходили слухи, что именно Муссолини договорился о победе сборной Италии на домашнем Чемпионате мира 1934 года.
Бенито Муссолини был казнен во время Второй мировой войны.
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