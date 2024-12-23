Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Получили бесценный опыт в трех матчах»

Тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко проанализировал выступление сборной Украины U-15 на Турнире развития УЕФА, в котором национальная команда заняла третье место.

«Сбор прошел хорошо. Мы рады, что получили бесценный опыт в трех матчах, проведённых в Португалии, где противники на поле задавали совсем другие вопросы, чем во внутренних соревнованиях. Мы увидели себя на фоне сильнейших оппонентов. Был виден прогресс нашей сборной после первого поединка с хозяевами, когда мы только знакомились с футболистами. Во встречах с Италией и Турцией наша команда показала достойный уровень футбола. С каждым матчем сборная Украины прогрессировала.

У нас еще есть исполнители, которые должны надеть сине-желтую футболку. Это был первый сбор, потому сразу охватить всех мы не могли физически.

Что касается планов, то они есть, правда, говорить что-то конкретное, если это не подтверждено, нет смысла. Важно, что команда и я как тренер, повторюсь, получили бесценный опыт международной работы», – сказал Михайленко.