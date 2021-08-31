ОФИЦИАЛЬНО. Камавинга – игрок Реала

Хавбек «Ренна» продолжит карьеру в «Реале»

  • 31.08.2021 19:56
  • 2646 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Камавинга – игрок Реала
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Контракт с 18-летним французом рассчитан на 6 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, Камавинга обошелся «Реалу» в 31 миллион евро плюс бонусы. Контракт хавбека с «Ренном» истекал летом 2022 года.

В прошлом сезоне на счету Камавинга 1 гол и 3 ассиста в 39 матчах за «Ренн» во всех турнирах. Хавбек попал в заявку сборной Франции на Евро-2020, но не принял участие ни в одном матче на турнире.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 31.08.2021 20:28
    +1
    Неплохой трансфер, удачи.
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    maxno
    online
    maxno, 31.08.2021 20:14
    -2
    Кроты в норы разбежались от таких новостей или обсуждают трансфер Динамо Киев.
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