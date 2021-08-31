ОФИЦИАЛЬНО. Камавинга – игрок Реала

Мадридский «Реал» официально объявил о подписании полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. Контракт с 18-летним французом рассчитан на 6 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, Камавинга обошелся «Реалу» в 31 миллион евро плюс бонусы. Контракт хавбека с «Ренном» истекал летом 2022 года.

В прошлом сезоне на счету Камавинга 1 гол и 3 ассиста в 39 матчах за «Ренн» во всех турнирах. Хавбек попал в заявку сборной Франции на Евро-2020, но не принял участие ни в одном матче на турнире.