Бенфика усилилась защитником Интера

«Бенфика» усилила свой состав крайним защитником «Интера» Валентино Лазаро. Португальский клуб арендовал 25-летнего австрийца на год.
Напомним, что в прошлом сезоне Лазаро также был в аренде. Австриец играл за «Боруссию» Менхенгладбах, в составе которой забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее «Бенфика» подписала хавбека «Марселя».
🔴⚪ @valentinolazaro é do SL Benfica!#EPluribusUnum pic.twitter.com/dGD9eTMALl— SL Benfica (@SLBenfica) August 31, 2021
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Источник — Sport.ua
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