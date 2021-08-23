Бенфика подписала хавбека Марселя

«Бенфика» объявила о подписании полузащитника «Марселя» Неманьи Радоньича.
Лиссабонский клуб арендовал 25-летнего футболиста на сезон.
Радоньич выступает за «Марсель» с 2018 года, сыграл 63 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Сдавался в аренду «Герте».
Ранее «Бенфика» отправила конкурента Яремчука в «Вольфсбург».
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Источник — ФК Бенфика
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