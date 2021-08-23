Бенфика отправила конкурента Яремчука в Вольфсбург

«Бенфика» продала немецкого форварда Луку Вальдшмидта в «Вольфсбург». Об этом трансфере сообщила пресс-служба немецкого клуба.
За 25-летнего футболиста «Вольфсбург» заплатил 12 миллионов евро. Вальдмидт подписал четырехлетний контракт.
Отметим, что форвард являлся конкурентом украинца Романа Яремчука, который перешел в «Бенфику» этим летом.
Herzlich willkommen in Wolfsburg, Luca Waldschmidt! 👋— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 22, 2021
Nationalstürmer verpflichtet ➡️ https://t.co/b46MlrdDdK#VfLWolfsburg pic.twitter.com/M2wtxuNWe6
Источник — Sport.ua
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