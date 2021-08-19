Тренер Бенфики: «У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше»

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш оценил игру украинского форварда Романа Яремчука в матче Лиги чемпионов против ПСВ.
Яремчук сделал ассист, а также поучаствовал во втором голе португальской команды.
«Когда мы подписывали Яремчука, то ожидали, что он будет помогать команде. Роман больше финишер, а не мобильный игрок и быстрый футболист. Но его действия в матче с ПСВ помогли нам, он поучаствовал в обоих голах».
«Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все, чтобы давать этой команде еще больше», - сказал Жезуш.
Источник — ФК Бенфика
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