Тренер Бенфики: «У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше»

Жорже Жезуш доволен игрой украинца

  • 19.08.2021 12:45
  • 3445 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Бенфики: «У Яремчука есть все, чтобы давать команде еще больше»
© twitter.com/SLBenfica

Наставник «Бенфики» Жорже Жезуш оценил игру украинского форварда Романа Яремчука в матче Лиги чемпионов против ПСВ.

Яремчук сделал ассист, а также поучаствовал во втором голе португальской команды.

«Когда мы подписывали Яремчука, то ожидали, что он будет помогать команде. Роман больше финишер, а не мобильный игрок и быстрый футболист. Но его действия в матче с ПСВ помогли нам, он поучаствовал в обоих голах».

«Нам нравится игра Яремчука, но у него есть все, чтобы давать этой команде еще больше», - сказал Жезуш.

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Источник — ФК Бенфика

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 19.08.2021 13:41
    +1
    Nordenus, 19.08.2021 13:03
    На самом деле, спасибо Жезушу за такое доверие к Яремчуку! Он ведь только в команду пришел, и его сразу в основу ставят на такие важнейшие матчи как в ЛЧ. Главное что сам Яремчук пока что оправдывает все ожидания от него.
    Где-то плачет Шкурин
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 19.08.2021 13:18
    +2
    Удачи Рома!!!
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 19.08.2021 13:03
    +8
    На самом деле, спасибо Жезушу за такое доверие к Яремчуку! Он ведь только в команду пришел, и его сразу в основу ставят на такие важнейшие матчи как в ЛЧ. Главное что сам Яремчук пока что оправдывает все ожидания от него.
    Ссылка
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