Бенфика
2 : 1
ПСВ Эйндховен
18.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Яремчук организовал два гола. Бенфика переиграла ПСВ в первом матче Q4 ЛЧ

Украинский форвард провел отличный матч квалификации Лиги чемпионов

  • 18.08.2021 23:55
  • 3005 просмотров
  • 5 комментариев
Яремчук организовал два гола. Бенфика переиграла ПСВ в первом матче Q4 ЛЧ
© УЕФА. Роман Яремчук

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» переиграла ПСВ (2:1).

Хозяева поля забили два гола в первом тайме, причем украинец Роман Яремчук дважды поучаствовал в голевых атаках. Гости отквитали один мяч во второй половине игры.

Ответная игра пройдет через неделю в Эйндховене.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1

Голы: Рафа Силва, 10, Вайгль, 42 – Гакпо, 51.

ГОЛ! 1:0. Рафа Силва (ассист: Роман Яремчук), 10 мин

ГОЛ! 2:0. Вайгль, 42 мин.

ГОЛ! 2:1 Гакпо, 51 мин.

События матча
51' ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
42' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Вайгл (Бенфика).
10' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    online
    Andy_P, 19.08.2021 00:25
    0
    Ёкарный Бабай, 19.08.2021 00:20
    ПСВ дрючит всех со старта, включая Аякс, выиграв 6 из 6 игр. А разницы c Бенфикой особой быть не может, одни с 6 чемпионата, другие с 7.
    И . самое печальное, что глядя на их игру , понимаешь - хорошо, что Шахтёру попался Монако. А если одна из этих команд попадётся в группу к нашим ШД или ДК - наши отхватят по полной.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 19.08.2021 00:20
    0
    cucumber, 19.08.2021 00:10
    что то Бенфика не впечатлила, ПСВ минимум на ничью наиграл
    ПСВ дрючит всех со старта, включая Аякс, выиграв 6 из 6 игр. А разницы c Бенфикой особой быть не может, одни с 6 чемпионата, другие с 7.
    Ссылка
    catfelix
    online
    catfelix, 19.08.2021 00:15
    +3
    Яремчук не мешал партнёрам, это главное что он сделал. Ничего сверхъестественного с моментами с ним нету, во второй голе это даже не ассист, мяч от него отскочил. Но каши он не испортил, наверное и в ответном матче его поставят в старт. Доверие тренера сумасшедшее, сразу в бой, не то что у нас 1-2 года на адаптацию нужно новичкам.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 19.08.2021 00:10
    0
    что то Бенфика не впечатлила, ПСВ минимум на ничью наиграл
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 19.08.2021 00:09
    0
    Сколько не смотрю матчей с судейством Брыха - столько и удивляет его манера "давать бороться" , разрешать играть грязно, а когда игроки идут вразнос - совать карточки направо и налево. И на Евро он кумарил . в Чемпионшип ему нужно, там знатно друг-друга мочат
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности