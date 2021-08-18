Яремчук организовал два гола. Бенфика переиграла ПСВ в первом матче Q4 ЛЧ

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» переиграла ПСВ (2:1).
Хозяева поля забили два гола в первом тайме, причем украинец Роман Яремчук дважды поучаствовал в голевых атаках. Гости отквитали один мяч во второй половине игры.
Ответная игра пройдет через неделю в Эйндховене.
Лига чемпионов 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Бенфика (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1
Голы: Рафа Силва, 10, Вайгль, 42 – Гакпо, 51.
ГОЛ! 1:0. Рафа Силва (ассист: Роман Яремчук), 10 мин
ГОЛ! 2:0. Вайгль, 42 мин.
ГОЛ! 2:1 Гакпо, 51 мин.
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Вайгл (Бенфика).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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