18 августа состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Бенфикой» и ПСВ. Старт встречи в 22:00.

Бенфика

Со старта нынешнего сезона к «Бенфике» приковано внимание украинских болельщиков, которые следят за выступлениями Романа Яремчука. Пока у форварда все отлично. В матче Лиги чемпионов против «Спартака» украинец помог команде пройти дальше, а уже в игре чемпионата Португалии оформил первый гол и первую результативную передачу. Шанс на стабильное место в основе? Посмотрим.

Тренер «Орлов» Жорже Жезуш очень осторожен по поводу Яремчука, который не проходил предсезонную подготовку и не до конца знает, как действует команда. Да и сам Роман сказал, что физически готов далеко не на 100%. И одно дело играть против «Аруки», а другое - выходить на ПСВ.

Именно в таких матчах форварду нужно показывать, за что клуб отдал 17 миллионов евро. «Бенфика» в нынешнем сезоне в официальных матчах не проигрывала и пропустила всего один гол в четырех встречах. Однако и соперники были не уровня ПСВ.

ПСВ

ПСВ минувший сезон чемпионата Нидерландов завершил на втором месте и стартовал с 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где легко прошел «Галатасарай» с общем счетом 7:2. Далее команда разобралась с «Мидтьюлланном» (4:0 по сумме двух игр) и вышла на «Бенфику».

В чемпионате ПСВ провел 1 матч, где обыграл «Хераклес», а также разгромил «Аякс» 4:0 в поединке за Суперкубок.

В составе команды отметим хавбека Марио Гетце, у которого в нынешнем сезоне уже 4 гола и 1 ассист. Кроме того, сезон здорово начал 19-летний англичанин Нони Мадуэке. У атакующего хавбека 5 голов и ассист в шести матчах.

18 августа, среда