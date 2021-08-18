Бенфика
2 : 0
ПСВ Эйндховен
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Бенфика – ПСВ. Яремчук вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го раунда отбора ЛЧ

  • 18.08.2021 22:00
  • 5539 просмотров
  • 15 комментариев
Бенфика – ПСВ. Яремчук вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

18 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и ПСВ. Начало встречи – в 22:00.

Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бенфика – ПСВ. Яремчук вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Вайгл (Бенфика).
10' ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 18.08.2021 22:51
    0
    Ёкарный Бабай, 18.08.2021 22:44
    От Ивана!
    Не, отец Ромы сегодня на поле не вышел)
    Ссылка
    R1d3r
    online
    R1d3r, 18.08.2021 22:46
    +1
    На myfootball.top можно посмотреть. Там и через ace stream можно глянуть, и просто.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 18.08.2021 22:44
    -1
    Влад Тараненко, 18.08.2021 22:44
    Второй ассист от Ромы! Ну правда там от него мяч тупо отскочил на Вайгля
    От Ивана!
    Ссылка
    olya403
    olya403, 18.08.2021 22:44
    0
    хлопці, не сваріться) ось трансляція: трохи вискакує реклама, але дивитись можна
    http://uhd.freestreams-live1.com/polsatsport-premium1/
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 18.08.2021 22:44
    0
    Второй ассист от Ромы! Ну правда там от него мяч тупо отскочил на Вайгля
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 18.08.2021 22:40
    0
    Ligeros-Partagas, 18.08.2021 22:36
    Уже писал, для тебя повторю. Заходишь на сайт матч.тв, Бенфика - ПСВ прямая трансляция. Бесплатно.
    Трансляция доступна только для жителей расеи, для других стран трансляция блокируется
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    Ligeros-Partagas, 18.08.2021 22:36
    -1
    Андрей Мороз, 18.08.2021 21:46
    Лесом со своими платными трансляциями
    Уже писал, для тебя повторю. Заходишь на сайт матч.тв, Бенфика - ПСВ прямая трансляция. Бесплатно.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    Влад Тараненко, 18.08.2021 22:26
    0
    Андрей Мороз, 18.08.2021 21:46
    Лесом со своими платными трансляциями
    Можешь купить камер на миллионы долларов, другой нужной аппаратуры тоже на сумму с 6 нулями, купить студию, платить зарплату работникам, комментаторам, платить налоги, выкупить тендер на трансляцию за 300 млн и показывать футбол платно, вперёд с песней.
    Откуда такие клоуны берутся, которые решили, что им кто-то что-то должен бесплатно?
    На своей работе ты тоже за идею работаешь, денег за нее не берешь?
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 18.08.2021 22:22
    0
    От хто на повагу заслуговує(за свою старанність і проф.підхід до справи)-то це Роман.І перехід правильний(як раз для трампліну в) топ чемпіонат.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    Андрій Ванчак, 18.08.2021 22:12
    +6
    Гольовий пас Рома, красава!!!
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    R1d3r
    online
    R1d3r, 18.08.2021 22:11
    +3
    Яремчук оформил ассист
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    Alehandro
    Alehandro, 18.08.2021 21:55
    +1
    Андрей Мороз, 18.08.2021 21:46
    Лесом со своими платными трансляциями
    если что, можно тут глянуть
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9183542904460370.html
    а тут Ференцварош. Зубков и Харатин тоже выйдут со старта
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9183561456374600.html
    Ссылка
    inoj
    inoj, 18.08.2021 21:49
    +1
    Alehandro, 18.08.2021 21:47
    в смысле "вышел"? игра ещё не началась
    Це вони просто забули як українська "і" пишеться.
    Ссылка
    Alehandro
    Alehandro, 18.08.2021 21:47
    +1
    в смысле "вышел"? игра ещё не началась
    Ссылка
    Андрей Мороз
    online
    Андрей Мороз, 18.08.2021 21:46
    0
    Лесом со своими платными трансляциями
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