18 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и ПСВ. Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бенфика – ПСВ. Яремчук вышел в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Вайгл (Бенфика).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
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Источник — Sport.ua
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