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Италия
26 апреля 2024, 12:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:15
221
0

Впервые в истории. Матч Серии А обслужит полностью женская бригада судей

Мария Соле Феррьери Капути будет работать на матче «Интер» – «Торино»

26 апреля 2024, 12:59 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:15
221
0
Впервые в истории. Матч Серии А обслужит полностью женская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Соле Феррьери Капути

В воскресенье, 28 апреля миланский «Интер» в матче 34-го тура Серии А уже в статусе чемпиона примет «Торино». Начало матча – в 13:30 по киевскому времени.

Впервые в истории Серии А матч обслужит полностью женская бригада судей. Главный арбитр – 33-летняя Мария Соле Феррьери Капути. Ей будут помогать ассистентки Франческа Ди Монте и Тициана Трашиатти.

Феррьери Капути за свою карьеру уже обслужила 9 матчей Серии А, из которых 6 – в нынешнем сезоне. В них 33-летний рефери показала 38 желтых и одну красную карточку, а также назначила три пенальти.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан Торино судьи (арбитры)
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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