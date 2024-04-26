Впервые в истории. Матч Серии А обслужит полностью женская бригада судей

В воскресенье, 28 апреля миланский «Интер» в матче 34-го тура Серии А уже в статусе чемпиона примет «Торино». Начало матча – в 13:30 по киевскому времени.

Впервые в истории Серии А матч обслужит полностью женская бригада судей. Главный арбитр – 33-летняя Мария Соле Феррьери Капути. Ей будут помогать ассистентки Франческа Ди Монте и Тициана Трашиатти.

Феррьери Капути за свою карьеру уже обслужила 9 матчей Серии А, из которых 6 – в нынешнем сезоне. В них 33-летний рефери показала 38 желтых и одну красную карточку, а также назначила три пенальти.