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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 12:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:18
89
0

Лидер Оболони: «Была задача финишировать в топ-10. Не хватило опыта»

Руслан Черненко оценил выступления киевской команды

26 апреля 2024, 12:32 | Обновлено 26 апреля 2024, 13:18
89
0
Лидер Оболони: «Была задача финишировать в топ-10. Не хватило опыта»
ФК Оболонь. Руслан Черненко

Хавбек «Оболони» Руслан Черненко, который в нынешнем сезоне отметился рядом классных голов ударами с дальней дистанции, рассказал о том, что задачу на чемпионат команда пока не выполняет.

«У президента клуба есть планы построить очень амбициозную команду. Он нас поддерживает. Я думаю, что у Оболони есть все, чтобы бороться за хорошие места. У нас была задача – закончить чемпионат в топ-10. Где-то опыта не хватило. Надеемся, что нам удастся остаться в УПЛ на сезон 2024/25 и сделать следующий шаг».

«Соперники по УПЛ? Больше всего запомнился Кривбасс. Они задают такой темп! Не любая команда выдержит. Все быстро пытаются делать. Видна тренерская рука. Рух – это наше будущее. Они очень крутые! Мы, когда играли с ними во Львове, казалось, что выходим против Динамо или Шахтера. Агрессивно, вертикально, удары, подачи, контроль мяча, игра один в один. За таким футболом будущее. Они – красавчики».

«Мой контракт? Он подписан по схеме 1+1. Сейчас такая ситуация, что непонятно, где мы будем по завершении сезона. Думаю, этот вопрос будет решаться летом», – сказал Черненко.

В нынешнем сезоне игрок забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Руслан Черненко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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