Байеру на заметку: выскочки никогда не повторяют чемпионский триумф

«Байер» впервые за свою более чем столетнюю историю стал чемпионом Германии. Успех «фармацевтов» в нынешнем сезоне – оглушительный и закономерный. А может стать и вовсе уникальным, если команда Хаби Алонсо умудрится закончить чемпионат без поражений.

Восхищаясь первым громким титулом Леверкузена, который уже больше никогда не будет Неверкузеном, мы должны понимать, что при всей закономерности их нынешнего успеха, чемпионство «Байера» в любом случае будет неожиданностью, ведь доселе эта команда не считалась настоящим грандом немецкого футбола. Да и успех любой команды в чемпионате Германии, если это только не «Бавария» (ну, может еще за исключением «Дортмунда») – уже само по себе событие, выходящее за рамки.

Однако в данном случае у нас сейчас нет задачи лишний раз раскрывать и показывать уникальность достижения нынешнего «Байера». На наш взгляд, гораздо показательнее, гораздо интереснее то, что будет из неожиданным чемпионом в следующем сезоне. А если конкретно: удастся ли ему повторить свое достижение.

Заглянуть в будущее мы постараемся посредством прошлого. Вашему вниманию – наиболее резонансные случаи с успехом на внутренней арене команд-выскочек, и что с ними случилось в следующем сезоне.

Предметом нашего исследования стала европейская топ-пятерка в разрезе нынешнего века. На наш взгляд, именно в тех, самых сильных первенствах, именно в эти часовые рамки, наиболее показательна дальнейшая участь команд-сенсаций.

Германия

Вердер

Сезон 2003/2004 – чемпион

Сезон 2004/2005 – третье место

ФК Вердер

Возможно, при иных раскладах команда из Бремена и не попала бы в наш хит-парад, ведь она может похвастаться не только славной историей, но и прочными позициями уже в новой футбольной эпохе.

Однако за последние лет десять «Вердер» скатился к статусу откровенного середняка. И порой этот середняк не гнушается борьбы за выживание, оставаясь на плаву в первую очередь благодаря продажам своих ведущих футболистов.

Именно с этой «колокольни» последнее по счету чемпионство «Вердера» видится едва ли не сказочным.

Хотя в сезоне 2003/2004 «музыканты» выступили очень круто. Подопечные Томаса Шаафа с первых туров заявили о свих высоких амбициях. Наряду с «Баварией», понятное дело. Однако «Вердер» в том сезоне был лучше «Баварии». И именно в поединке против «Звезды Юга» команда Шаафа и оформила чемпионство, одолев своего соперника 3:1. Одолев на выезде, на минуточку.

А к чемпионскому титулу в том сезоне бременцы добавили и победу в Кубке Германии. Главной звездой той команды Шаафа был бразилец Аилтон, забивший аж 28 голов в сезоне. Позже этот изрядно погрузневший форвард пытался доигрывать в донецком «Металлурге».

Тот блестящий сезон стал последним в «Вердере» для защитника сборной Украины Виктора Скрипника, нынешнего тренера «Металлиста 1925».

В следующем сезоне «Вердер» уже играл не только без Скрипника, но и без Аилтона и Крстаича: их ангажировал «Шальке». Тем не менее, бременцы не посыпались: заняли третье место. Следом за «Шальке» и «Баварией». Их кризис начался позже. В десятых годах.

Штутгарт

Сезон 2006/2007 – чемпион

Сезон 2007/2008 – шестое место

ФК Штутгарт

Как и «Вердер», «Штутгарт» тоже можно отнести к знаковым коллективам немецкого футбола. Однако в новом столетии успехи швабов весьма скромны. За исключением одного-единственного сезона – 2006/2007.

Хотя в его начале вряд ли кто-то мог предположить, что команда Армина Фе может претендовать на титул. Да, она держалась близко к лидерам пелотона – «Шальке» и «Вердеру» – но до поры до времени не выказывала своих чемпионских амбиций.

Однако в весенней части сезона «Штутгарт» преобразился. Швабы одержали восемь побед подряд, и благодаря именно этому спурту стали недосягаемыми для конкурентов. «Бавария» в том году не попала даже в число топ-трех команд.

Тон в той отличной команде задавали Марио Гомес, Какау и Сами Хедира. Позже все они (и не только они) ушли «на повышение».

В следующем сезоне «Штутгарт» за высокие места уже не боролся. В стартовых десяти турах швабы потерпели аж шесть поражений. И уже к ноябрю распрощались со статусом действующего чемпиона. Тот год команда Фе закончила на шестой позиции. А дальше начался ее спад. В 2016 году «Штутгарт» вылетел во вторую Бундеслигу. Впервые за 39 лет. Правда, ненадолго. Швабы оперативно вернулись в первую Бундеслигу. Но лишь в нынешнем сезоне сумели громко о себе заявить.

Вольфсбург

Сезон 2008/2009 – чемпион

Сезон 2009/2010 – восьмое место

ФК Вольфсбург

Наверное, самый неожиданный чемпион Германии последних 25 лет. После своего звездного сезона «Вольфсбург» так ни разу не то что не повторил свое достижение, но даже не приблизился к нему.

Интересно, что в осенней части чемпионата подопечные «железного» Феликса Магата слыли заправскими середняками. Собственно, в таком статусе они пребывали аж до 26 тура. После чего начался их стремительный путь к Олимпу.

Показательно, что в том сезоне «волки» потрясающе играли на родной арене: 16 побед в 17 матчах. Но вот на выезде статистика «Вольфсбурга» была отнюдь не чемпионской.

Тем не менее, именно удачная игра в родных стенах и позволили команде впервые в своей истории стать чемпионом страны. Львиную лепту в то чемпионство внесла потрясающая пара нападающих – Джеко и Графите, которые на двоих произвели 71 результативное действие.

В следующем сезоне звездные нападающие не покинули «Вольфсбург», хотя главный творец успеха – Магат – таки ушел. Повторить прежний успех не удалось. Команда посыпалась на всех фронтах: и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В плей-офф ЛЧ «волки» так и не вышли, в Бундеслиге – лишь восьмое место. А с ним – и потеря Джеко, который ушел в «МанСити». Да и вообще о той чемпионской команде «Вольфсбурга» осталось лишь воспоминание.

Испания

Валенсия

Сезон 2003/2004 – чемпион

Сезон 2004/2005 – седьмое место

ФК Валенсия

«Валенсия» – последний чемпион Испании не из «большой тройки» («Реал», «Барселона» и «Атлетико»). В начале «нулевых» «летучие мыши» задавали тон не только на внутренней арене, но и на международной. Точнее, сначала этот тон они задавали в Лиге чемпионов, где дважды выходили в финал, но оба раза им не везло. Разочаровавшись добыть с той блестящей командой что-то существенное, Эктор Купер покинул тренерский мостик, перебравшись в Италию. «Валенсию» возглавил тогда еще молодой и амбициозный Рафаэль Бенитес.

Под руководством Рафы «летучие мыши» дважды были чемпионами – в 2002 и 2004 годах. В той отличной команде играли такие звезды, как Каньисарес, Бараха, Марчена, Аймар, Айяла. В 2004-м им удалось победить и в финале Кубка УЕФА. Но защитить чемпионский титул им не удалось.

В сезоне 2004/2005 – лишь седьмое место. Бенитес подался в АПЛ, многие лидеры также покинули «Месталью». И с тех пор валенсийцы перестали быть грандами Ла Лиги. Их максимум – лишь третье место.

Франция

Бордо

Сезон 2008/2009 – чемпион

Сезон 2009/2010 – шестое место

ФК Бордо

В середине восьмидесятых годов прошлого века именно «Бордо» был главной французской командой, настоящим гегемоном Лиги 1. Таким, как сейчас «ПСЖ». Но с тех пор утекло слишком много воды. И жирондинцы превратились в банального середняка французского футбола. А на данный момент команда и вовсе выступает во втором по силе эшелоне французского футбола.

Поэтому чемпионство «Бордо» в 2009 году сейчас воспринимается поклонниками команды не иначе, как красивым сном.

На тот момент «Бордо» возглавлял тренер-дебютант Лоран Блан. Как футболист Блан достиг практически всего, о чем только может мечтать профессиональный игрок. Но вот мало кто верил, что во главе «безродного» клуба из Бордо он сможет достичь успеха.

Но он достиг. Уже в своем первом сезоне. Команда его прошла очень ровно. И уверенно выиграла не только чемпионат, но и Кубок лиги.

Основные действующие лица того «Бордо» – Кавенаги, Шамах, Обертан и Гуркюфф. А еще Тремулинас, который затем безуспешно пытался трудоустроиться в «Динамо» Блохина.

В следующем сезоне «Бордо» по инерции долго лидировал в чемпионате, но под занавес сдулся – лишь шестое итоговое место. Зато в Лиге чемпионов подопечные Блага пошумели знатно: вышли в четвертьфинал.

Но далее начался откровенный спад. Ушел Блан, ушли лидеры. И некогда великий «Бордо» оказался на футбольных задворках.

Монпелье

Сезон 2011/2012 – чемпион

Сезон 2012/2013 – девятое место

ФК Монпелье

Вот оно, настоящее французское чудо. Нечто сродни «лестерскому чуду» в Англии.

«Монпелье» если и мог чем-то ранее похвастаться, так это разве что победой в Кубке Франции. Этот трофей команда добывала дважды. Но в чемпионате страны «Монпелье» похвастаться было нечем. В начале «нулевых» команда бултыхалась во второй французской лиге, а в 2007-м едва не опустилась в третий дивизион.

Однако в 2009 году «Монпелье» вернулся в элиту французского футбола. И всего через два года этот коллектив сенсационно выиграл чемпионат Франции, опередив на финише невероятный «ПСЖ», которым руководил Карло Анчелотти.

А «Монпелье» тогда руководил Рене Жирар – некогда отличный футболист «Бордо», неплохо работавший тренером молодежных команд. Но со взрослыми коллективами у него не очень получалось. Но в «Монпелье» получилось. В тот чемпионский год для «Монпелье» все сложилось идеально. Очень хорош был Оливье Жиру в нападении, а будущий игрок киевского «Динамо» Юнес Беланда – в полузащите.

После того, как «Монпелье» таки выиграл чемпионат Франции, президент клуба Луи Николлен сдержал свое слово и покрасил волосы в сине-красные цвета – цвета «Монпелье».

Однако дальше держать слово Николлену перед Жираром было все сложнее. Президент хоть и пообещал тренеру не продавать лидеров, но от искушения не удержался. Жиру и компания были раскуплены более именитыми клубами. Сам Жирар перешел в «Лилль». На этом сказка провинциального клуба закончилась. И вряд ли повторится в обозримом будущем.

Англия

Лестер Сити

Сезон 2015/2016 – чемпион

Сезон 2016/2017 – 12 место

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот и история нашей главной футбольной золушки. История, еще раз доказывающая, что провинциальной (да и не только провинциальной) выскочке затем в силу разных причин очень сложно повторить свой успех.

В сезоне АПЛ 2015/16 звезды сошлись так, как не сходились никогда до того. И вряд ли сойдутся еще раз в такой же конфигурации в ближайшие лет пятьдесят.

Лондонские команды, манчестерские и ливерпульские как-то вдруг, не сговариваясь, захандрили. И вот на таком условном безрыбье на авансцену вышел провинциальный «Лестер», проводящий лишь второй сезон в элите после возвращения из Чемпионшипа.

Команду только что возглавил Клаудио Раньери, который до этого провалился в сборной Греции. Поэтому многие специалисты не верили в то, что итальянцу удастся перезапустить свою карьеру. Перед сезоном 2015/16 букмекеры принимали ставки на чемпионство «лис» как 1 к 5000.

Однако уже к середине турнирного пути «Лестер» подошел в статусе лидера чемпионской гонки. И до конца первенства команда Раньери так и не сбавила обороты. «Лестер» стал чемпионом. Впервые в своей истории. Отрыв от занявшего второе место «Арсенал» – аж десять баллов.

В той крутой команде были лидеры во всех звеньях: Шмейхель, Морган, Канте, Марез, Варди.

В следующий сезон «Лестер» вошел без Канте: француз за очень хорошие деньги был продан в «Челси». Однако хотя бы приблизиться к титулу провинциалам не удалось: лишь 12-е место.

Но это 12-е место команда добывала уже без Раньери. В клубе посчитали, что итальянец «потерял раздевалку», и его уволили еще в разгар сезона, когда его подопечные опустились в зону вылета.

Вместо Раньери «Лестер» дальше повел ассистент Клаудио – Крейг Шекспир. Ему удалось стабилизировать игру команды и вытащить ее из турнирного болота. Неплохо команда сыграла и в своем дебютном турнире ЛЧ: вышла в четвертьфинал.

Однако дальше на главную сенсацию АПЛ ожидал закат. Команду покинули фактически все главные звезды, окромя Варди. И «Лестер» вернулся туда, где и был долгое время: в Чемпионшип.

Сейчас «лисы», в составе которых до сих пор выступает Варди, борются за выход в АПЛ.