ОФИЦИАЛЬНО. Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду, который получил договор на два сезона с возможностью продления на третий.

Во вторник форвард успешно прошел медосмотр.

«Ювентус» получил за 36-летнего Роналду 15 миллионов евро и может получить еще 8 миллионов бонусов в зависимости от выступлений игрока.

Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год. Забил 118 голов в 292 матчах. Трижды выиграл АПЛ, 1 кубок Лиги чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги.

