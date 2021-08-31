ОФИЦИАЛЬНО. Роналду подписал контракт с Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду, который получил договор на два сезона с возможностью продления на третий.
Во вторник форвард успешно прошел медосмотр.
«Ювентус» получил за 36-летнего Роналду 15 миллионов евро и может получить еще 8 миллионов бонусов в зависимости от выступлений игрока.
Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год. Забил 118 голов в 292 матчах. Трижды выиграл АПЛ, 1 кубок Лиги чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги.
🇵🇹🔴 𝗩𝗜𝗩𝗔 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🔴🇵🇹— Manchester United (@ManUtd) August 31, 2021
🏡 @Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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