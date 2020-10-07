Трансферное лето-2020 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ

Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги в 2020 году. Летнее трансферное окно в Украине открылось 27 июля, а закрылось 6 октября. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Богдан Бутко (Лех, возврат из аренды)
Виктор Корниенко (Мариуполь, возврат из аренды)
Валерий Бондаренко (Гимарайнш, возврат из аренды)
Полузащитники:
Вячеслав Чурко (Мариуполь, возврат из аренды)
Нападающие:
Кайоде (Газишехир Газиантеп, возврат из аренды)
Андрей Борячук (Ризеспор, возврат из аренды)
|
Защитники:
Богдан Бутко (Лех, аренда)
Валерий Бондаренко (Александрия, аренда)
Полузащитники:
Веллингтон Нем (свободный агент))
Михаил Мудрик (Десна, аренда)
Артем Бондаренко (Мариуполь, аренда)
Александр Пихаленок (Днепр-1, аренда)
Нападающие:
Кайоде (Сивасспор)
Андрей Борячук (Мезекевешд, аренда)
Даниил Сикан (Мариуполь, аренда)
|
Защитники:
Александр Тымчик (Заря, возврат из аренды)
Роман Вантух (Александрия, возврат из аренды)
Владимир Костевич (Лех)
Илья Забарный (Динамо U-21)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Заря, возврат из аренды)
Никита Кравченко (Олимпик, возврат из аренды)
Сергей Булеца (Днепр-1, возврат из аренды)
Ахмед Алибеков (Слован, возврат из аренды)
Денис Гармаш (Ризеспор, возврат из аренды)
Никита Корзун (Вилафранкенсе, возврат из аренды)
Тудор Бэлуцэ (Брайтон)
Нападающие:
Жерсон Родригеш (Анкарагюджю, возврат из аренды)
Владислав Супряга (Днепр-1, возврат из аренды)
Клейтон (Атлетико Минейро)
Артем Кравец (Кайсериспор)
|
Защитники:
Йосип Пиварич (Локомотива, свободный агент)
Роман Вантух (Александрия, аренда)
Полузащитники:
Мохаммед Кадири (Арсенал Тула, аренда)
Никита Кравченко (Колос, аренда)
Сергей Булеца (Днепр-1, аренда)
Никита Корзун (Шахтер Солигорск)
Ахмед Алибеков (Уфа, аренда)
Нападающие:
Фран Соль (Тенерифе, аренда)
Бенито (Олимпик, аренда)
Ибрагим Каргбо (Олимпик, аренда)
Артем Кравец (Коньяспор)
|
Защитники:
Жуниор Родригес (Вардар)
Максим Гречкин (Бейтар, аренда)
Денис Фаворов (Десна)
Агрон Руфати (Истра 1961)
Полузащитники:
Егор Назарина (Антверпен)
Нападающие:
Денис Янаков (Динамо)
Александр Гладкий (Адана Демирспор)
Аллахьяр Сайядманеш (Фенербахче)
Сергей Гринь (Вайле)
|
Защитники:
Александр Тымчик (Динамо, окончание аренды)
Богдан Михайличенко (Андерлехт, 1,5 млн евро)
Никита Каменюка (завершил карьеру)
Евгений Чеберко (ЛАСК, 300 тыс евро)
Полузащитники:
Богдан Леднев (Динамо, окончание аренды)
Владимир Белоцерковец (Ингулец, аренда)
Нападающие:
Сергей Майборода (Авангард, свободный агент)
Денис Янаков (Ингулец, аренда)
|
Защитники:
Павел Полегенько (Мариуполь)
Полузащитники:
Михаил Мудрик (Шахтер, аренда)
Георгиос Эрмидис (Панионис)
Нападающие:
Максим Дегтярев (Олимпик)
|
Защитники:
Денис Фаворов (Заря)
Полузащитники:
Орест Кузык (Янина, окончание аренды)
Нападающие:
Александр Филиппов (Сент-Трюйден, 1.5 млн евро)
|
Защитники:
Роман Вантух (Динамо, аренда)
Валерий Бондаренко (Шахтер, аренда)
Полузащитники:
Вадим Янчак (Попрад)
|
Защитники:
Антон Шендрик (Крымтеплица)
Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)
Нападающие:
Евгений Протасов (Волынь, аренда)
|
Вратари:
Владислав Кучерук (Динамо U-21, аренда)
Защитники:
Евгений Новак (Вардар)
Полузащитники:
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Нападающие:
Евгений Селезнев (Бурсаспор)
Евгений Исаенко (Динамо U-21, аренда)
|
Вратари:
Антон Яшков (Полесье, аренда)
Защитники:
Евгений Ефремов (Судува)
Вадим Парамонов (Рух, свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Соловейчик (Елгава)
Нападающие:
Олег Кожушко (Черноморец, свободный агент)
Арни Вильхамссон (свободный агент)
Александр Бондаренко (Волынь)
|
Вратари:
Богдан Сарнавский (Львов)
Защитники:
Александр Сафронов (Левадия, возврат из аренды)
Владислав Дубинчак (Динамо, аренда)
Дуглас (Шапекоэнсе)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо, аренда)
Александр Пихаленок (Шахтер, аренда)
Даниил Игнатенко (Шахтер, аренда)
Александр Беляев (Сабуртало, возврат из аренды)
Нападающие:
Артем Довбык (Мидтьюлланн, 450 тыс евро)
|
Вратари:
Андрей Клищук (свободный агент)
Защитники:
Папа Гуйе (свободный агент)
Владимир Полевой (свободный агент)
Максим Лопыренок (Минай, аренда)
Владислав Шаповал (Волынь)
Полузащитники:
Сергей Булеца (Динамо, окончание аренды)
Гриффин Сабатини (Эйрдрионианс, аренда)
Александр Снижко (Минай, свободный агент)
Дмитрий Коркишко (свободный агент)
Нападающие:
Владислав Супряга (Динамо, окончание аренды)
|
Вратари:
Олег Кудрик (Шахтер, аренда)
Защитники:
Петр Стасюк (Минай)
Вячеслав Велев (Черноморец)
Полузащитники:
Артем Бондаренко (Шахтер, аренда)
Дмитрий Крыськив (Шахтер U-21, аренда)
Олег Очеретько (Шахтер U-21, аренда)
Нападающие:
Даниил Сикан (Шахтер, аренда)
|
Защитники:
Сергей Яворский (Ворскла, свободный агент)
Павел Полегенько (свободный агент)
Дава (Валмиера)
Виктор Корниенко (Шахтер, окончание аренды)
Полузащитники:
Валерий Федорчук (Рух, свободный агент)
Вячеслав Чурко (Шахтер, окончание аренды)
Артем Дудик (Сандецья)
Илья Путря (Черноморец, свободный агент)
Даниил Игнатенко (Шахтер, окончание аренды)
Нападающие:
Руслан Фомин (Металл, свободный агент)
Владислав Бугай (Черноморец)
|
Защитники:
Евгений Неплях (Волынь)
Ризван Аблитаров (Кайсар)
Драме Иссиар (Лион B)
Полузащитники:
Фабрисио Альваренга (Велес Сарсфилд)
Руслан Бабенко (Ракув)
Нападающие:
Кирилл Кириленко (Карпаты)
Бенито (Динамо, аренда)
Ибрагим Каргбо (Динамо, аренда)
|
Вратари:
Владимир Крынский (Ингулец, свободный агент)
Защитники:
Дмитрий Литвин (свободный агент)
Полузащитники:
Никита Кравченко (Динамо, окончание аренды)
Назар Вербный (Карпаты Г, свободный агент)
Валерий Гошкодеря (Металлист 1925)
Нападающие:
Виталий Балашов (Тамбов, свободный агент)
Максим Дегтярев (Десна, свободный агент)
Денис Баланюк (свободный агент)
|
Защитники:
Сергей Яворский (Мариуполь)
Полузащитники:
Иван Пешич (Кайсар)
Никита Татарков (Львов)
|
Защитники:
Артур (Кешла, свободный агент)
Евгений Мартыненко (Черноморец)
Полузащитники:
Луизао (Порту, окончание аренды)
Артем Габелок (Пюник, свободный агент)
Владимир Одарюк (Николаев)
Андрей Стрыжак (Горняк-Спорт)
Нападающие:
Эдин Шехич (свободный агент)
Юрий Козыренко (Горняк-Спорт, аренда)
|
Вратари:
Сергей Литовченко (Волынь)
Защитники:
Макс Челич (Горица)
Энес Махмутович (Мидлсбро U-23)
Маруан Миуби (Убань)
Полузащитники:
Микель Айнсалу (Флора)
Александр Романчук (Динамо U-21)
Игорь Кошман (Шевардени 1906)
Максим Грисьо (Черкащина)
Фране Чиряк (Зриньски)
Нападающие:
Донатас Казлаускас (Тракай)
|
Вратари:
Богдан Сарнавский (Днепр-1)
Защитники:
Антон Братков (Металлист 1925)
Сергей Люлька (Металл, свободный агент)
Игорь Гончар (Алашкерт, свободный агент)
Жоэль Бопесу (свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Приймак (Волынь, свободный агент)
Жонатан (свободный агент)
Никита Татарков (Ворскла)
Альваро (Кешла)
Артем Недоля (свободный агент)
Никита Ходаковский (свободный агент)
Нападающие:
Ренан (Жил Висенте)
Матеус Яковелли (свободный агент)
|
Вратари:
Антон Каниболоцкий (Карпаты)
Защитники:
Кирилл Меличенко (Шахтер U-21, аренда)
Дмитрий Павлиш (Шахтер U-21, аренда)
Максим Лопыренок (Днепр-1, аренда)
Тарас Сакив (Рух)
Шемми Маембе (ЗЕСКО Юнайтед)
Полузащитники:
Денис Кожанов (Волынь)
Мислав Матич (Локомотива)
Александр Снижко (Днепр-1)
Эдгар Капаррос (Торрихос)
Малепе Терсайу (Орландо Пайретс)
Нападающие:
Антон Шиндер (Швабах)
|
Защитники:
Петр Стасюк (Мариуполь)
Максим Жичиков (Металлист 1925)
Роман Никитюк (Волынь)
Полузащитники:
Богдан Орынчак (Рух, окончание аренды)
Максим Гавриленко (Полесье)
Игорь Вагин (Ужгород)
|
Защитники:
Игорь Бойчук (Агробизнес)
Вадим Парамонов (Колос)
Милош Стаменкович (Иртыш)
Эрик Глига (Триглав)
Олег Веремиенко (Карпаты)
Давид Зец (Бенфика В)
Полузащитники:
Андрей Кухарук (Агробизнес)
Богдан Орынчак (Минай, возврат из аренды)
Валерий Федорчук (Мариуполь)
Иван Литвиненко (Днепр-1 U-21)
Остап Притула (Карпаты)
|
Защитники:
Руслан Марушка (Карпаты Галич)
Тарас Сакив (Минай, свободный агент)
Юрий Романюк (свободный агент)
Михаил Калугин (Горняк-Спорт)
Полузащитники:
Андрей Коробенко (свободный агент)
Богдан Орынчак (Волынь)
Нападающие:
Габриэл (свободный агент)
|
Вратари:
Артем Малыш (Динамо U-21)
Владимир Крынский (Олимпик)
Полузащитники:
Михаил Шишка (Самтредиа)
Владимир Белоцерковец (Заря, аренда)
Нападающие:
Рудольф Благоги (Спортинг U-19)
Денис Янаков (Заря, аренда)
|
Вратари:
Богдан Шухман (Подолье)
Защитники:
Владимир Сеныця (Эпицентр)
Полузащитники:
Игорь Загальский (Оболонь)
Вадим Лобода (Днепр Черкасы)
Нападающие:
Дмитрий Сула (Николаев)
Владимир Коробка (Металлист 1925)
Денис Шаховец, Sport.ua
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Трансферное окно скоро закрывается, потому большинство клубов уже определились со своими составами. Слухи о приходе игроков остались только по Днепру, Шахтеру и, особенно, Динамо. Это единственные клубы, которые, имея на трансферы деньги, могут какие-то их совершить (на "вход").
В офіційному заході візьмуть участь генеральний директор «Львова» Андрій Паньків та головний тренер команди Георгій Цецадзе. Також під час прес-конференції відбудеться представлення новачків клубу, нового екіпірування та нових партнерів ПФК «Львів».
Вболівальники та представники ЗМІ матимуть змогу відвідати захід за умов дотримання карантинних норм (маски, рукавички).
Вхід на стадіон здійснюватиметься через службовий вхід.
Довідки за телефоном: 063 -25-28-765 (Володимир)
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
Наймолодший гравець нашої основної команди Петро Величко підписав із «синьо-золотими левами» новий контракт. Термін дії – 3 роки.
16-річний захисник відбув разом із основною командою «Львова» усі передсезонні збори та оформив нову довгострокову угоду. Варто відзначити, що Петро Величко є вихованцем ДЮШ «Львів» та до цього виступав за юнацькі колективи нашого клубу.
У сезоні 2020/2021 років молодий оборонець виступатиме під 3-ім номером.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
=======================================================
Вітаємо у головній команді наш СКАРБ, нашого ТАЛАНОВИТОГО ВИХОВАНЦЯ у якого я впевнений ВЕЛИКЕ майбутнє !
Удачі, наснаги, здоров"я на радість Нашому рідному місту Львів ! Тільки Львів !
Лави «синьо-золотих левів» поповнив новий старий гравець. Український півзахисник Олександр Романчук, який до цього вже виступав за львів’ян, підписав з нашою командою довгостроковий контракт.
20-річний гравець раніше уже був заявлений за ФК «Львів», який тоді ще перебував у Другій лізі України. Звідти влітку 2018 року перебрався до київського «Динамо», де грав за дублюючий склад. Нещодавно у Романчука завершився контракт з киянами, тому до нашого колективу він приєднався у якості вільного агента.
У складі «городян» Олександр Романчук виступатиме під 21-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
До нашої команди 21-річний оборонець приєднався на правах вільного агента. Останнім клубом Міхоубі був французький колектив ФК «Убань». Має у своєму послужному списку наш новачок також виступи за молодіжну команду «Монако» U-19.
У складі «Львова» Маруан Міхоубі виступатиме під 99-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
ФК “Львов” в корне поменял трансферную политику в клубе.
Если прошлые два сезона клуб делал ставку на игроков из Бразилии, то нынешнее лето отличается широким диапазоном поиска новых игроков. Следом за подписанием игроков сборных Эстонии и Люксембурга “горожане” могут усилить свой состав экс-футболистом юношеской сборной Аргентины Херманом Феррейрой.
Отметим, 24-летний полузащитник за свою карьеру успел поиграть за такие известные клубы, как “Арсенал” Саранди, “Велес Сарсфилд” и “Расинг”. В составе юношеской сборной Аргентины он провел девять матчей.
==============================================
Чекаємо офіційного підтвердження від клубу.
До «Львова» 23-річний гравець приєднався у статусі вільного агента. Останнім місцем роботи Махмутовіча був англійський «Мідлсбро» U-23, який він покинув 1 липня поточного року.
Варто відзначити, що наш новачок має у своєму активі вже 11 поєдинків за збірну Люксембургу.
У складі ПФК «Львів» Енес Махмутовіч гратиме під 22-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
топ новость номер два - гармаш возвращается в киев. кароче пи3дец, этот сезон еще хуже будет для
Трансферное окно скоро закрывается, потому большинство клубов уже определились со своими составами. Слухи о приходе игроков остались только по Днепру, Шахтеру и, особенно, Динамо. Это единственные клубы, которые, имея на трансферы деньги, могут какие-то их совершить (на "вход").
Наймолодший гравець нашої основної команди Петро Величко підписав із «синьо-золотими левами» новий контракт. Термін дії – 3 роки.
16-річний захисник відбув разом із основною командою «Львова» усі передсезонні збори та оформив нову довгострокову угоду. Варто відзначити, що Петро Величко є вихованцем ДЮШ «Львів» та до цього виступав за юнацькі колективи нашого клубу.
У сезоні 2020/2021 років молодий оборонець виступатиме під 3-ім номером.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
=======================================================
Вітаємо у головній команді наш СКАРБ, нашого ТАЛАНОВИТОГО ВИХОВАНЦЯ у якого я впевнений ВЕЛИКЕ майбутнє !
Удачі, наснаги, здоров"я на радість Нашому рідному місту Львів ! Тільки Львів !
Лави «синьо-золотих левів» поповнив новий старий гравець. Український півзахисник Олександр Романчук, який до цього вже виступав за львів’ян, підписав з нашою командою довгостроковий контракт.
20-річний гравець раніше уже був заявлений за ФК «Львів», який тоді ще перебував у Другій лізі України. Звідти влітку 2018 року перебрався до київського «Динамо», де грав за дублюючий склад. Нещодавно у Романчука завершився контракт з киянами, тому до нашого колективу він приєднався у якості вільного агента.
У складі «городян» Олександр Романчук виступатиме під 21-им номером. Офіційне представлення наших новачків відбудеться згодом.
Інформаційна служба ПФК «Львів»
Професійний футбольний клуб "Львів"
Ми любимо наше Місто!
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