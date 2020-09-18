ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал сербского и словенского защитников

Клуб «Рух» Львов объявил о подписании защитников Милоша Стаменковича и Эрика Глигу.
30-летний центральный защитник Стаменкович ранее выступал в Украине в составе «Стали». Играл в Сербии, Армении, Бельгии, а прошлый сезон провел в Казахстане.
23-летний словенец Глига играет на позиции левого защитника. Выступал преимущественно в своем чемпионате.
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Источник — ФК Рух Львов
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