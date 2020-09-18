ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал сербского и словенского защитников

Клуб подписал Милоша Стаменковича и Эрика Глигу

  • 18.09.2020 16:58
  • 1056 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал сербского и словенского защитников
© fcrukh.com

Клуб «Рух» Львов объявил о подписании защитников Милоша Стаменковича и Эрика Глигу.

30-летний центральный защитник Стаменкович ранее выступал в Украине в составе «Стали». Играл в Сербии, Армении, Бельгии, а прошлый сезон провел в Казахстане.

23-летний словенец Глига играет на позиции левого защитника. Выступал преимущественно в своем чемпионате.

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Источник — ФК Рух Львов

(6 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2020 17:29
    +3
    Печаль печальна. Чого були лізти зі шкіри просуваючи клуб в упл правдами і неправдами, щоб потім усвідомити, що нема грошей і підписувати ось це?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 18.09.2020 16:59
    +1
    Д@ун фаассссс...) Розхвалюй)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.09.2020 17:29
    +3
    Печаль печальна. Чого були лізти зі шкіри просуваючи клуб в упл правдами і неправдами, щоб потім усвідомити, що нема грошей і підписувати ось це?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 18.09.2020 16:59
    +1
    Д@ун фаассссс...) Розхвалюй)
    Ссылка
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