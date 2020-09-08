Мариуполь продал Даву в Валмиеру

«Мариуполь» и латвийская «Валмиера», выступающая в Высшей лиге, достигли принципиального соглашения о трансфере 24-летнего центрального защитника украинской команды Давы.

Защитник сборной Камеруна, Дава Чаконте Джойским Аурелиан, выступал за мариупольскую команду с февраля 2018-го года. За этот период Дава провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге (21 в минувшем чемпионате), 5 игр в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.

Transfermarkt оценивает Даву в €400 тысяч.