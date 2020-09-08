Мариуполь продал Даву в Валмиеру

Игрок сборной Камеруна продолжит карьеру в латвийском клубе

  • 08.09.2020 13:28
  • 1671 просмотр
  • 3 комментария
Мариуполь продал Даву в Валмиеру
© ФК Мариуполь. Джойским Дава

«Мариуполь» и латвийская «Валмиера», выступающая в Высшей лиге, достигли принципиального соглашения о трансфере 24-летнего центрального защитника украинской команды Давы.

Защитник сборной Камеруна, Дава Чаконте Джойским Аурелиан, выступал за мариупольскую команду с февраля 2018-го года. За этот период Дава провел 38 матчей в украинской Премьер-лиге (21 в минувшем чемпионате), 5 игр в Кубке Украины и 4 поединка в Лиге Европы.

Transfermarkt оценивает Даву в €400 тысяч.

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Источник — ФК Мариуполь

(5 голосов)

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Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 14:30
    +2
    Cherevik22, 08.09.2020 14:21
    Топ, тащив Марік на собі
    Куди тащив ? В задницу ...
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 08.09.2020 14:21
    -3
    Топ, тащив Марік на собі
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 13:54
    0
    Продали и слава Богу ! Наши украинские защитники ничем не хуже этого легионера
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 14:30
    +2
    Cherevik22, 08.09.2020 14:21
    Топ, тащив Марік на собі
    Куди тащив ? В задницу ...
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 08.09.2020 13:54
    0
    Продали и слава Богу ! Наши украинские защитники ничем не хуже этого легионера
    Ссылка
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