Заря отправила молодого хавбека в аренду Ингульцу

«Заря» на официальном сайте объявила о том, что полузащитник Владимир Белоцерковец на правах аренды переходит в состав новичка УПЛ «Ингульца».
Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.
20-летний игрок в минувшем сезоне дебютировал в УПЛ, а в нынешнем был в заявке на матч 1-го тура.
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Источник — ФК Заря
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