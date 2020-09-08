ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал молодого защитника

«Мариуполь» на официальном сайте объявил о подписании защитника Вячеслава Валева.
20-летний игрок получил контракт на 1 год. Валев является воспитанником «Черноморца», в составе которого играл за юношескую и молодежную команды.
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Источник — ФК Мариуполь
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