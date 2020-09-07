Лучший бомбардир Львова перейдет в португальский клуб

Ренан продолжит карьеру в клубе «Жил Висенте»

  • 07.09.2020 12:18
  • 1663 просмотра
  • 4 комментария
Лучший бомбардир Львова перейдет в португальский клуб
© ФК Львов. Ренан

Бразильский форвард «Львова» Ренан близок к переходу в новый клуб. Как сообщил  агент игрока Никита Швец, 23-летний бразилец находится в шаге от подписания контракта с клубом высшего дивизиона Португалии - «Жил Висенте». 

Ожидается, что состав новой команды Ренан пополнит на правах аренды, которая будет рассчитана на один сезон, а также будет включать в себя опцию выкупа игрока по ее окончанию. Клубы уже согласовали все детали перехода, остались лишь формальности, которые будут улажены в ближайшие дни. 

Напомним, что Ренан перешел во «Львов» год назад. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, на его счету 8 голов в 29 поединках.

Недавно «Львов» подписал полузащитника киевского «Динамо».

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Источник — Footboom

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 13:05
    -1
    У сезоні 2020/2021 років ПФК «Львів» робитиме ставку на вдале поєднання молоді з досвідом. Завдяки такому сценарію у складі основної команди з’явилося чимало амбіційних молодих виконавців. Одним з таких є захисник Петро Величко, який нещодавно відсвяткував свій 16-ий День народження. Днями вихованець ДЮШ «Львів» також продовжив контракт з клубом. Про думки після підписання, тренування з основною командою, плани на майбутнє та багато іншого Петро Величко розповів в інтерв’ю клубній інформаційній службі.
    ==============================================
    Радий, що наш клуб буде награвати нашу талановиту молодь і давати їм шанс!
    16 років Петру Величку, читайте інтерв"ю з нашим молодим талантом на нашому клубному сайті, бо на цьому сайті рідко приділяють увагу нашому клубу!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:39
    -2
    PFCLviv, 07.09.2020 12:36
    Львів - клуб, який відкриває можливості у Європу!
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 12:39
    -3
    Хоча, особисто мені направду шкода. Класний, потужний гравець, ще б один сезон і він показав цього сезону в оновленій нашій команді блискавичну гру!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 07.09.2020 12:36
    -4
    Львів - клуб, який відкриває можливості у Європу!
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
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