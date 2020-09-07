Лучший бомбардир Львова перейдет в португальский клуб

Бразильский форвард «Львова» Ренан близок к переходу в новый клуб. Как сообщил агент игрока Никита Швец, 23-летний бразилец находится в шаге от подписания контракта с клубом высшего дивизиона Португалии - «Жил Висенте».
Ожидается, что состав новой команды Ренан пополнит на правах аренды, которая будет рассчитана на один сезон, а также будет включать в себя опцию выкупа игрока по ее окончанию. Клубы уже согласовали все детали перехода, остались лишь формальности, которые будут улажены в ближайшие дни.
Напомним, что Ренан перешел во «Львов» год назад. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, на его счету 8 голов в 29 поединках.
Источник — Footboom
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