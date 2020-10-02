Львов подписал хорватского хавбека

«Львов» подписал хорватского полузащитника Фране Чиряка. 25-летний игрок уже внесен в заявку клуба на официальном сайте УПЛ.
Последним клубом Чиряка был «Зриньски», выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины, там он отыграл три сезона.
Отметим, что в прошлом сезоне Чиряк провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 результативные передачи.
Футболист имеет за плечами еврокубковый опыт и привлекался к молодежной сборной Хорватии.
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Источник — Sport.ua
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