Львов подписал хорватского хавбека

Фране Чір'як уже внесен в заявку клуба

  • 02.10.2020 18:59
  • 911 просмотров
  • 5 комментариев
Львов подписал хорватского хавбека
© Radioljubuski.ba. Фране Чір'як

«Львов» подписал хорватского полузащитника Фране Чиряка. 25-летний игрок уже внесен в заявку клуба на официальном сайте УПЛ.

Последним клубом Чиряка был «Зриньски», выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины, там он отыграл три сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне Чиряк провел 24 матча, в которых отметился одним голом и сделал 4 результативные передачи.

Футболист имеет за плечами еврокубковый опыт и привлекался к молодежной сборной Хорватии.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 02.10.2020 19:40
    0
    Вискочив як Чіряк на дупі
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:31
    +1
    Фек@л то є показник. Спарньом,що завтра на Україні в 2 лізі буде більше фанів ніж в упл на матчах сруха і фек@л?)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 19:27
    -1
    Ччо Они Соляя с дк в аренду не возьмут весь львов скинеися ему на мемуары!!
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    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 02.10.2020 19:11
    0
    Топ-трансфер підїхав.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 19:10
    0
    судя по статистике голов это опорный полузащитник
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 02.10.2020 19:31
    +1
    Фек@л то є показник. Спарньом,що завтра на Україні в 2 лізі буде більше фанів ніж в упл на матчах сруха і фек@л?)))
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 02.10.2020 19:40
    0
    Вискочив як Чіряк на дупі
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 02.10.2020 19:11
    0
    Топ-трансфер підїхав.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 19:10
    0
    судя по статистике голов это опорный полузащитник
    Ссылка
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