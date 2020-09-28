Рух попрощался с двумя игроками

Андрей Коробенко и Габриэл покинули команду

  • 28.09.2020 22:06
  • 1185 просмотров
  • 1 комментарий
Рух попрощался с двумя игроками
© ФК Рух. Андрей Коробенко

Львовский «Рух» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Клуб покинули полузащитник Андрей Коробенко и форвард Габриэл.

Коробенко выступал за «Рух» с октября 2019 года. На его счету 1 гол в 11 матчах за львовский клуб.

Габриэл провел в «Рухе» полтора года, однако за это время сыграл за команду всего 7 матчей.

Вчера «Рух» в четвертом туре УПЛ проиграл «Десне» 1:3.

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Источник — ФК Рух Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 28.09.2020 22:18
    -4
    Пусть их бзДянамо подберёт - они любители шлак и гавно пылесосить
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