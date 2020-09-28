Рух попрощался с двумя игроками

Львовский «Рух» объявил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Клуб покинули полузащитник Андрей Коробенко и форвард Габриэл.
Коробенко выступал за «Рух» с октября 2019 года. На его счету 1 гол в 11 матчах за львовский клуб.
Габриэл провел в «Рухе» полтора года, однако за это время сыграл за команду всего 7 матчей.
Вчера «Рух» в четвертом туре УПЛ проиграл «Десне» 1:3.
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Источник — ФК Рух Львов
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