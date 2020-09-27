4-й тур
Десна
3:1
Рух Львов
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Рух – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 21:53
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Десна – Рух – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Footboom. Филипп Будковский

В матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Десна» победила «Рух» со счетом 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча «Десна» – «Рух» – 3:1.

ГОЛ! 1:0. Тотовицкий, 13 мин (пенальти)

ГОЛ! 1:1. Климчук, 30 мин.

ГОЛ! 2:1. Дегтярев, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:1. Будковский, 71 мин.

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Десна - Рух Львов
72' ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
45' ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
30' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
13' ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Тотовицкий (Десна).
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Источник — Футбол 1/2/3

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