Десна – Рух – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Десна» победила «Рух» со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча «Десна» – «Рух» – 3:1.
ГОЛ! 1:0. Тотовицкий, 13 мин (пенальти)
ГОЛ! 1:1. Климчук, 30 мин.
ГОЛ! 2:1. Дегтярев, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:1. Будковский, 71 мин.
Видеообзор второго тайма.
Лучшие моменты матча Десна - Рух Львов
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Десна).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Дегтярев (Десна).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Тотовицкий (Десна).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.