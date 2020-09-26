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27.09.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С полярными настроениями

  • 26.09.2020 18:43
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Десна – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© facebook.com/desnafc

В воскресенье, 27 сентября, «Десна» проведет в Премьер-лиге домашний матч против львовского «Руха», с которым ранее встречалась только в Первой лиге. К поединку в Чернигове соперники подошли с полярными настроениями: «Десна» в четверг выбыла из соревнований в Лиге Европы, а «Рух» днем ранее сыграл перенесенный матч, в котором отобрал очки у действующего чемпиона «Шахтера».

«Рух» и «Десна» ранее встречались только в Первой лиге, где соперники обменялись домашними победами в сезоне-2017/2018. В Чернигове хозяева победили со счетом 3:0, а в Винниках, где в то время базировался «Рух», виктория была на стороне «желто-черных» - 2:1. Среди игроков, которые забивали голы в этих поединках в нынешних клубах остался только Андрей Мостовой из «Десны». Был еще и Александр Филиппов, недавно покинувший черниговский клуб.

К первому в УПЛ противостоянию соперников «Десна» подошла с клубным рекордом, забивая на своем голые в течение восьми матчей - 20 мячей. В Чернигове может произойти и знаковое событие для «Десны». Подопечные Александра Рябоконя могут забить 100-й гол в УПЛ, и для этого нужно еще два взятия ворот соперников. Интересно, что команда из Чернигова на своем поле обходится без ничьих в УПЛ уже 10 игр подряд: шесть побед и четыре поражения.

Для «Руха» со времени дебюта команды в Премьер-лиге характерно, что львовская команда в каждом из трех матчей как забивала голы, так и пропускала. Поединок против донецкого «Шахтера» стал для Юрия Копыны сотым в футболке «желто-черных» во всех турнирах. В пятницу перед утренней тренировкой весь коллектив «Руха» поздравил игрока с личным достижением, а сам виновник торжества получил из рук спортивного директора клуба Владимира Лапицкого символическую футболку с номером 100. Юрий Копына стал первым игроком клуба, которому покорилась эта отметка.

Выведет соперников на поле арбитр Денис Шурман, для которого это будет 28-я игра в УПЛ. Ранее Шурман провел уже три встречи с участием «Десны», которая дома уступила «Львову», а в гостях сыграла вничью с «Олимпиком» и победила «Карпаты». Матч с участием «Руха» Шурман проведет в УПЛ впервые. Интересно, что через несколько дней «Десна» снова будет принимать «Рух», но в рамках 1/16 финала Кубка Украины (поединок состоится 30 сентября).

Ориентировочные составы:

«Десна»: Паст, Ермаков, Огиря, Гитченко, Западня, Калитвинцев, Хлёбас, Тотовицкий, Гуцуляк, Конопля, Дегтярёв.

«Рух»: Бандура, Глига, Дуць, Парамонов, Копына, Мартынюк, Брикнер, Кухарук, Мысык, Кухаревич, Климчук.

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27 сентября, воскресенье

«Десна» — «Рух»
Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ДЕСНА – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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