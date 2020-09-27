Европа не сломила. Десна на своем поле разобралась с Рухом

После сенсационной ничьей в прошлом туре с «Шахтером» главный тренер «Руха» Иван Федик решил на поединок в Чернигове не менять стартовый состав. А наставник «Десны» Александр Рябоконь после поражения от «Вольфбурга» сделал определенные изменения: вместо Гитченко, Картушова и Будковского на поле вышли Ермаков, Мудрик и Дегтярёв. Причем для Мудрика это было первое появление в стартовом составе «Десны».

Хозяева поля активнее начали игру и Тамм, опередив Бандуру, пробил над перекладиной ворот. Начал пристреливаться по воротам и Гуцуляк, удар которого сумел парировать вратарь. А после следующего удара Гуцуляка мяч попал в руку Глиги и арбитр назначил пенальти. Это был 1-й в УПЛ пенальти в ворота «Руха». Тотовицкий только второй раз в чемпионатах пробивал с «точки» и снова свой шанс не упустил. Для Бандуры это уже 25-й пропущенный гол с «точки» - после 28-го пенальти.

Гости могли быстро сравнять счет, когда Паст неудачно отбил мяч на Кухаревича, но тот из выгодной позиции не попал в створ ворот. И все же, усилия «Руха» привели к взятию ворот соперника. После фланговой передачи Копины в центр штрафной красиво пробил головой Климчук, проведя свой 1-й гол в чемпионате в составе «Руха», а ранее в УПЛ футболист отмечался в составе каменской «Стали». Тем самым «Рух» от времени дебюта в УПЛ в каждой игре как забивает голы, так и пропускает - в 4-й игре.

Хозяева поля пытались же в первом тайме изменить ход поединка в свою пользу и это им удалось. Тотовицкий выверенным пасом вывел на ударную позицию Дегтярёва и тот технично пробил над рукой Бандуры. Для «Десны», кстати, это был 100-й гол в УПЛ.

Второй тайм активнее начали игроки «Руха», в составе которых появился Русин, однако до опасных моментов дело не доходило. Зато хозяева поля при первой возможности опасно контратаковали. Мог оформить дубль Тотовицкий, но пробил рядом со штангой. Черниговцы постепенно перехватили инициативу и уже одну из атак завершал Будковский, который пробил слишком неточно.

Мог увеличить счет Тамм, но Бандура в броске спасает ворота после удара головой эстонского легионера. И все же, усилия джокеров «Десны» привели к третьему голу. Калитвинцев навесил в штрафную, где Будковский принял мяч и мощным ударом пробил мимо вратаря. Игра стала носить еще более открытый характер и обе команды быстро переходили от обороны к атаке. Дважды подряд опасно пробивал Русин, но Паст оба раза ликвидировал угрозу. Под занавес матча в составе «Десны» дебютировал Полегенько, для которого это уже 4-й клуб в УПЛ.

«Десна» одержала вторую победу с начала чемпионата и снова на своем поле со счетом 3:1. В общем голевой клубный рекордный домашний сериал «Десны» увеличился до 9 игр - 23 мяча. С другой стороны, «Десна» на своем поле пропускает голы в течение 7-ми матчей, что стало повторением клубного антирекорда.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Рух» – 3:1

Андрей Тотовицкий (13, пенальти), Максим Дегтярёв (45), Филипп Будковский (71) – Юрий Климчук (30)

Андрей Мостовой (9), Виталий Ермаков (45+1), Филипп Будковский (77), Ефим Конопля (87) – Андрей Кухарук (2), Эрик Глига (12), Николай Кухаревич (26), Марьян Мысык (70)

«Десна»: Евгений Паст, Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Андрей Мостовой (Павел Полегенько, 92), Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев, 60), Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов, 92), Ефим Конопля, Андрей Тотовицкий (Сергей Старенький, 90), Максим Дегтярёв (Филипп Будковский, 60)

«Рух»: Aлександр Бандура, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Юрий Копына (Владимир Заставный, 41), Иван Брикнер (Иван Калюжный, 60), Андрей Кухарук (Ростислав Русин, 46), Юрий Климчук (Богдан Бойчук, 74), Марьян Мысык, Николай Кухаревич (Эрнест Антви, 74)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА