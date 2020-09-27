4-й тур
Десна
3:1
Рух Львов
27.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Европа не сломила. Десна на своем поле разобралась с Рухом

Черниговский клуб одержал победу над дебютантом УПЛ

  • 27.09.2020 21:22
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  • 19 комментариев
Европа не сломила. Десна на своем поле разобралась с Рухом
© facebook.com/desnafc

После сенсационной ничьей в прошлом туре с «Шахтером» главный тренер «Руха» Иван Федик решил на поединок в Чернигове не менять стартовый состав. А наставник «Десны» Александр Рябоконь после поражения от «Вольфбурга» сделал определенные изменения: вместо Гитченко, Картушова и Будковского на поле вышли Ермаков, Мудрик и Дегтярёв. Причем для Мудрика это было первое появление в стартовом составе «Десны».

Хозяева поля активнее начали игру и Тамм, опередив Бандуру, пробил над перекладиной ворот. Начал пристреливаться по воротам и Гуцуляк, удар которого сумел парировать вратарь. А после следующего удара Гуцуляка мяч попал в руку Глиги и арбитр назначил пенальти. Это был 1-й в УПЛ пенальти в ворота «Руха». Тотовицкий только второй раз в чемпионатах пробивал с «точки» и снова свой шанс не упустил. Для Бандуры это уже 25-й пропущенный гол с «точки» - после 28-го пенальти.

Гости могли быстро сравнять счет, когда Паст неудачно отбил мяч на Кухаревича, но тот из выгодной позиции не попал в створ ворот. И все же, усилия «Руха» привели к взятию ворот соперника. После фланговой передачи Копины в центр штрафной красиво пробил головой Климчук, проведя свой 1-й гол в чемпионате в составе «Руха», а ранее в УПЛ футболист отмечался в составе каменской «Стали». Тем самым «Рух» от времени дебюта в УПЛ в каждой игре как забивает голы, так и пропускает - в 4-й игре.

Хозяева поля пытались же в первом тайме изменить ход поединка в свою пользу и это им удалось. Тотовицкий выверенным пасом вывел на ударную позицию Дегтярёва и тот технично пробил над рукой Бандуры. Для «Десны», кстати, это был 100-й гол в УПЛ.

Второй тайм активнее начали игроки «Руха», в составе которых появился Русин, однако до опасных моментов дело не доходило. Зато хозяева поля при первой возможности опасно контратаковали. Мог оформить дубль Тотовицкий, но пробил рядом со штангой. Черниговцы постепенно перехватили инициативу и уже одну из атак завершал Будковский, который пробил слишком неточно.

Мог увеличить счет Тамм, но Бандура в броске спасает ворота после удара головой эстонского легионера. И все же, усилия джокеров «Десны» привели к третьему голу. Калитвинцев навесил в штрафную, где Будковский принял мяч и мощным ударом пробил мимо вратаря. Игра стала носить еще более открытый характер и обе команды быстро переходили от обороны к атаке. Дважды подряд опасно пробивал Русин, но Паст оба раза ликвидировал угрозу. Под занавес матча в составе «Десны» дебютировал Полегенько, для которого это уже 4-й клуб в УПЛ.

«Десна» одержала вторую победу с начала чемпионата и снова на своем поле со счетом 3:1. В общем голевой клубный рекордный домашний сериал «Десны» увеличился до 9 игр - 23 мяча. С другой стороны, «Десна» на своем поле пропускает голы в течение 7-ми матчей, что стало повторением клубного антирекорда.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Десна» – «Рух» – 3:1

Андрей Тотовицкий (13, пенальти), Максим Дегтярёв (45), Филипп Будковский (71) – Юрий Климчук (30)

Андрей Мостовой (9), Виталий Ермаков (45+1), Филипп Будковский (77), Ефим Конопля (87) – Андрей Кухарук (2), Эрик Глига (12), Николай Кухаревич (26), Марьян Мысык (70)

«Десна»: Евгений Паст, Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Андрей Мостовой (Павел Полегенько, 92), Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев, 60), Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов, 92), Ефим Конопля, Андрей Тотовицкий (Сергей Старенький, 90), Максим Дегтярёв (Филипп Будковский, 60)

«Рух»: Aлександр Бандура, Игорь Дуць, Вадим Парамонов, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Юрий Копына (Владимир Заставный, 41), Иван Брикнер (Иван Калюжный, 60), Андрей Кухарук (Ростислав Русин, 46), Юрий Климчук (Богдан Бойчук, 74), Марьян Мысык, Николай Кухаревич (Эрнест Антви, 74)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион имени Юрия Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 27.09.2020 22:03
    +1
    PFCLviv, 27.09.2020 21:50
    ПФК Львів і Рух Львів майбутнє львівського і європейського футболу ! І хоч вс.......ріться, так буде !
    В данный момент ты бред говоришь. Львовские команды - главные претенденты на вылет. Может что-то поменяется по ходу сезона, но пока они никакие. Ничья с шахтёром - это чудо для Руха
    Ссылка
    vv691
      vv691, 27.09.2020 21:59
    +2
    какого хрена эти сраные львовские команды делают в упл они проигрывают все что только можна им давно пора в класс б
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 21:56
    -1
    PFCLviv, 27.09.2020 21:50
    ПФК Львів і Рух Львів майбутнє львівського і європейського футболу ! І хоч вс.......ріться, так буде !
    Да-да-да, особенно ПФК Львов будущее европейского футбола.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:56
    -1
    скоро Фекалии будут ьиться с Карпатами всех мастей в 2 лиге-мож и Рух подтянется
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.09.2020 21:56
    -1
    Десна 👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:55
    -3
    PFCLviv, 27.09.2020 21:50
    ПФК Львів і Рух Львів майбутнє львівського і європейського футболу ! І хоч вс.......ріться, так буде !
    точно Экстраклясса ждет вас если не разоритесь до конца этого сезона
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 21:50
    -11
    ПФК Львів і Рух Львів майбутнє львівського і європейського футболу ! І хоч вс.......ріться, так буде !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:47
    +1
    Это даже не овцы,а типичные архаровцы
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.09.2020 21:45
    +6
    PFCLviv от ти де ховаєшся. Там тебе в новині про Львів Зоря всі вже зашукались А ти вирішив тут, де рахунок менший, потусити
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:44
    -4
    паре Карпат не хватает до компании Фекалий-это трио достойно первенства 2 лиги
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 21:40
    -8
    Aleks04, 27.09.2020 21:38
    Карпаты — будущее Львовского футбола, легендарная команда
    Які каЛпати... Утачнітє пжалста!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 21:38
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 21:36
    Вітька, харош овече дербі сьогодні...
    Карпаты — будущее Львовского футбола, легендарная команда
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 21:36
    -11
    wicker, 27.09.2020 21:35
    Харош!
    Вітька, харош овече дербі сьогодні...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 21:35
    -15
    Зібрати всіх досвідчених пенсіонерів, кожен може.... А далі шо ?! У Руха і Львова прекрасне майбутнє ! Будується прекрасна база, стабільне фінансування, прекрасна молодь росте! Ще прийде час, Брати !
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 21:35
    +1
    Харош!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.09.2020 21:32
    -17
    Молодці Рух! Всьо буде добре, Брати! Ми на правильному шляху, а хто казав, шо буде легко ?! Команда будується роками!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 21:30
    -6
    Это в смысле что Львов - европейский город, а остальные - Дикое поле?
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 27.09.2020 21:28
    +9
    - Действительно оба Львовских коллективов в этом году главные фавориты на вылет в низший дивизион.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:26
    +10
    Десна была уставшей после ЛЕ.... Во Львое нет клуба достойного УПЛ
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 27.09.2020 21:26
    +10
    Десна была уставшей после ЛЕ.... Во Львое нет клуба достойного УПЛ
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 27.09.2020 21:28
    +9
    - Действительно оба Львовских коллективов в этом году главные фавориты на вылет в низший дивизион.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.09.2020 21:45
    +6
    PFCLviv от ти де ховаєшся. Там тебе в новині про Львів Зоря всі вже зашукались А ти вирішив тут, де рахунок менший, потусити
    Ссылка
    vv691
      vv691, 27.09.2020 21:59
    +2
    какого хрена эти сраные львовские команды делают в упл они проигрывают все что только можна им давно пора в класс б
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 27.09.2020 21:38
    +2
    PFCLviv, 27.09.2020 21:36
    Вітька, харош овече дербі сьогодні...
    Карпаты — будущее Львовского футбола, легендарная команда
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 27.09.2020 22:03
    +1
    PFCLviv, 27.09.2020 21:50
    ПФК Львів і Рух Львів майбутнє львівського і європейського футболу ! І хоч вс.......ріться, так буде !
    В данный момент ты бред говоришь. Львовские команды - главные претенденты на вылет. Может что-то поменяется по ходу сезона, но пока они никакие. Ничья с шахтёром - это чудо для Руха
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 27.09.2020 21:47
    +1
    Это даже не овцы,а типичные архаровцы
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 21:35
    +1
    Харош!
    Ссылка
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