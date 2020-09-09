Хавбек Миная перешел в Полесье

Максим Гавриленко продолжит карьеру в житомирском клубе

  • 09.09.2020 21:37
  • 580 просмотров
  • 1 комментарий
Хавбек Миная перешел в Полесье
© ФК Минай. Максим Гавриленко

29-летний опорный полузащитник «Миная» Максим Гавриленко перешел в житомирское «Полесье».

Контракт с опытным хавбеком подписан до конца сезона 2020/21. К новому клубу он присоединился на правах свободного агента.

Отметим, что в прошлом сезоне Гавриленко провел 21 матч за «Минай», отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 175 тысяч евро.

Напомним, ранее «Полесье» представило новую форму.

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Источник — ФК Полесье

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:40
    0
    житомиряне закрепятся в лиге...... на вылет есть полно претендентов и без них
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:40
    0
    житомиряне закрепятся в лиге...... на вылет есть полно претендентов и без них
    Ссылка
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