Хавбек Миная перешел в Полесье

29-летний опорный полузащитник «Миная» Максим Гавриленко перешел в житомирское «Полесье».

Контракт с опытным хавбеком подписан до конца сезона 2020/21. К новому клубу он присоединился на правах свободного агента.

Отметим, что в прошлом сезоне Гавриленко провел 21 матч за «Минай», отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 175 тысяч евро.

Напомним, ранее «Полесье» представило новую форму.