Хавбек Миная перешел в Полесье

29-летний опорный полузащитник «Миная» Максим Гавриленко перешел в житомирское «Полесье».
Контракт с опытным хавбеком подписан до конца сезона 2020/21. К новому клубу он присоединился на правах свободного агента.
Отметим, что в прошлом сезоне Гавриленко провел 21 матч за «Минай», отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 175 тысяч евро.
Напомним, ранее «Полесье» представило новую форму.
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Источник — ФК Полесье
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