ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила форварда в аренду Ингульцу

«Заря» объявила об уходе в аренду форварда Дениса Янакова, который до конца сезона 2020/21 арендован «Ингульцу».
Минувшим летом клуб приобрел Янакова у «Динамо» Киев, однако закрепиться в первой команде футболист не сумел, поэтому попробует свои силы в составе новичка УПЛ.
В нынешнем сезоне УПЛ 21-летний игрок провел на поле 23 минуты.
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Источник — ФК Заря
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