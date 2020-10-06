ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила форварда в аренду Ингульцу

«Заря» объявила об уходе в аренду форварда Дениса Янакова, который до конца сезона 2020/21 арендован «Ингульцу».

Минувшим летом клуб приобрел Янакова у «Динамо» Киев, однако закрепиться в первой команде футболист не сумел, поэтому попробует свои силы в составе новичка УПЛ.

В нынешнем сезоне УПЛ 21-летний игрок провел на поле 23 минуты.