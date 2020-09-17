ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал испанского хавбека и замбийского защитника

Новичок УПЛ усилился двумя легионерами

  • 17.09.2020 10:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал испанского хавбека и замбийского защитника
© ФК Минай. Шемми Маембе (слева)

Закарпатский «Минай» объявил о подписании двух новичков. Клуб подписал испанского экс-хавбека ровенского «Вереса» Эдгара Капарроса, а также замбийского защитника Шемми Маембе.

23-летний Эдгар является воспитанником испанской «Жироны». После ухода из «Вереса», за который он выступал в первой части сезона-2017/18 УПЛ, играл в низших дивизионах Италии и Испании.

В активе 22-летнего Маембе есть выступления за юниорскую и молодежную сборные своей страны на чемпионате мира и Кубке африканских наций. Шемми выступает на позиции правого защитника. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

О сроках соглашений не сообщается, но ранее была информация, что «Минай» подписал контракт с Шемми Маембе на три года.

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Источник — ФК Минай

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