Источник: Минай подписал замбийского защитника

Новичок УПЛ усилил свой состав африканским защитником

  • 16.09.2020 04:16
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Источник: Минай подписал замбийского защитника
© ФК Минай

Тренерский штаб «Миная» привлекла внимание игра побывавшего на просмотре в команде Василия Кобина африканского легионера.

Как сообщает источник, полноправным игроком «Миная» стал 22-летний правый защитник из Замбии Шемми Маембе, в активе которого есть выступления за юниорскую и молодежную сборные своей страны на чемпионате мира и Кубке африканских наций. Контракт с легионером подписан на три года.

На прошлой неделе «Минай» узаконил отношения с еще одним легионером – испанцем Эдгаром Капарросом. До закрытия трансферного «окна» закарпатцы планируют усилиться еще одним новичком.

В третьем туре чемпионата УПЛ «Минай» в гостях сыграет против «Олимпика».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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