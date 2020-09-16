Источник: Минай подписал замбийского защитника

Тренерский штаб «Миная» привлекла внимание игра побывавшего на просмотре в команде Василия Кобина африканского легионера.

Как сообщает источник, полноправным игроком «Миная» стал 22-летний правый защитник из Замбии Шемми Маембе, в активе которого есть выступления за юниорскую и молодежную сборные своей страны на чемпионате мира и Кубке африканских наций. Контракт с легионером подписан на три года.

На прошлой неделе «Минай» узаконил отношения с еще одним легионером – испанцем Эдгаром Капарросом. До закрытия трансферного «окна» закарпатцы планируют усилиться еще одним новичком.

В третьем туре чемпионата УПЛ «Минай» в гостях сыграет против «Олимпика».