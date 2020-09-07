ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий стал игроком Зари

Украинский нападающий Александр Гладкий продолжит карьеру в «Заре». О переходе футболиста сообщила пресс-служба луганчан.
Гладкий подписал с клубом однолетний контракт.
Напомним, что Александр присоединился к «Заре» во время паузы в чемпионате.
Гладкий за свою карьеру играл за донецкий «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Динамо» и «Карпаты». В последние годы выступал в турецких клубах – «Ризеспор» и «Адана Демирспор». Имеет в своём активе 11 матчей в составе сборной Украины.
Выступать в составе «Зари» Александр будет под номером 11.
Ранее сообщалось, что «Заря» просматривает 19-летнего нигерийца из юрмальского «Спартака».
Источник — ФК Заря
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Нужное подчеркнуть.
Осталось только завершить карьеру в Ворскле.
Во всех клубах забивал.
Жалко, что только в Динамо не забивал (8 игр, 0 голов)
И за Таврию уже не сыграет.
Универсальный солдат !
1. Динамо К 65.
2. Шахтёр 40.
3. Днепр 6.
4. Черноморец 3.
5. Таврия 2.
6. Заря 1.
7. Карпаты 1.
8. Металлист 1.
9. Ворскла 1.
В ФК "Харьков" - да, а вот в Металлисте, что-то не припоминаю.
Разве что до того момента, когда пол команды перешла в ФК "Харьков"?
Нужное подчеркнуть.
Осталось только завершить карьеру в Ворскле.
Во всех клубах забивал.
Жалко, что только в Динамо не забивал (8 игр, 0 голов)
И за Таврию уже не сыграет.
Универсальный солдат !
1. Динамо К 65.
2. Шахтёр 40.
3. Днепр 6.
4. Черноморец 3.
5. Таврия 2.
6. Заря 1.
7. Карпаты 1.
8. Металлист 1.
9. Ворскла 1.
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