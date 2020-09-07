ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий стал игроком Зари

Украинский нападающий Александр Гладкий продолжит карьеру в «Заре». О переходе футболиста сообщила пресс-служба луганчан.

Гладкий подписал с клубом однолетний контракт.

Напомним, что Александр присоединился к «Заре» во время паузы в чемпионате.

Гладкий за свою карьеру играл за донецкий «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Динамо» и «Карпаты». В последние годы выступал в турецких клубах – «Ризеспор» и «Адана Демирспор». Имеет в своём активе 11 матчей в составе сборной Украины.

Выступать в составе «Зари» Александр будет под номером 11.

Ранее сообщалось, что «Заря» просматривает 19-летнего нигерийца из юрмальского «Спартака».