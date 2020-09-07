ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий стал игроком Зари

Луганский клуб подписал экс-игрока сборной Украины

  • 07.09.2020 11:50
  • 3209 просмотров
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Гладкий стал игроком Зари
© ФК Заря. Александр Гладкий

Украинский нападающий Александр Гладкий продолжит карьеру в «Заре». О переходе футболиста сообщила пресс-служба луганчан.

Гладкий подписал с клубом однолетний контракт.

Напомним, что Александр присоединился к «Заре» во время паузы в чемпионате.

Гладкий за свою карьеру играл за донецкий «Шахтер», «Днепр», «Металлист», «Динамо» и «Карпаты». В последние годы выступал в турецких клубах – «Ризеспор» и «Адана Демирспор». Имеет в своём активе 11 матчей в составе сборной Украины.

Выступать в составе «Зари» Александр будет под номером 11.

Ранее сообщалось, что «Заря» просматривает 19-летнего нигерийца из юрмальского «Спартака».

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Источник — ФК Заря

(9 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.09.2020 13:34
    0
    Удачи Заре в матчах с/за/против Гладким/Гладкого/Гладкого.
    Нужное подчеркнуть.
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:09
    0
    Гладкий наследил по чуть-чуть в шести наших лучших клубах Динамо К, Шахтёр, Днепр, Черноморец, Металлист, Карпаты и вот играет в седьмой Заре.
    Осталось только завершить карьеру в Ворскле.
    Во всех клубах забивал.
    Жалко, что только в Динамо не забивал (8 игр, 0 голов)
    И за Таврию уже не сыграет.
    Универсальный солдат !
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:07
    0
    За всю историю (СССР и Независимая Украина) только 9 украинских клубов завоевывали Трофеи (с учётом еврокубков):
    1. Динамо К 65.
    2. Шахтёр 40.
    3. Днепр 6.
    4. Черноморец 3.
    5. Таврия 2.
    6. Заря 1.
    7. Карпаты 1.
    8. Металлист 1.
    9. Ворскла 1.
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    Kivals_grozny
    online
      Kivals_grozny, 07.09.2020 12:51
    -2
    А разве он играл в Металлисте?
    В ФК "Харьков" - да, а вот в Металлисте, что-то не припоминаю.
    Разве что до того момента, когда пол команды перешла в ФК "Харьков"?
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    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 12:51
    0
    GeloN83, 07.09.2020 12:13
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    Гладкий никогда не был скоростным игроком, нет ничего такого что он умел раньше и не может делать сейчас.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 12:49
    0
    Andriy Zimich, 07.09.2020 12:36
    Гравець забивав самій Барселона!)
    дублирующему составу Барселоны
    Ссылка
    Andriy Zimich
      Andriy Zimich, 07.09.2020 12:36
    0
    Гравець забивав самій Барселона!)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 12:17
    0
    GeloN83, 07.09.2020 12:13
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    33 года. Нормально
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 07.09.2020 12:13
    +3
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:06
    0
    Вот и хорошо, удачи!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.09.2020 11:56
    -2
    Перекати-поле
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 07.09.2020 12:13
    +3
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 07.09.2020 13:34
    0
    Удачи Заре в матчах с/за/против Гладким/Гладкого/Гладкого.
    Нужное подчеркнуть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:09
    0
    Гладкий наследил по чуть-чуть в шести наших лучших клубах Динамо К, Шахтёр, Днепр, Черноморец, Металлист, Карпаты и вот играет в седьмой Заре.
    Осталось только завершить карьеру в Ворскле.
    Во всех клубах забивал.
    Жалко, что только в Динамо не забивал (8 игр, 0 голов)
    И за Таврию уже не сыграет.
    Универсальный солдат !
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.09.2020 13:07
    0
    За всю историю (СССР и Независимая Украина) только 9 украинских клубов завоевывали Трофеи (с учётом еврокубков):
    1. Динамо К 65.
    2. Шахтёр 40.
    3. Днепр 6.
    4. Черноморец 3.
    5. Таврия 2.
    6. Заря 1.
    7. Карпаты 1.
    8. Металлист 1.
    9. Ворскла 1.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 12:51
    0
    GeloN83, 07.09.2020 12:13
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    Гладкий никогда не был скоростным игроком, нет ничего такого что он умел раньше и не может делать сейчас.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 12:49
    0
    Andriy Zimich, 07.09.2020 12:36
    Гравець забивав самій Барселона!)
    дублирующему составу Барселоны
    Ссылка
    Andriy Zimich
      Andriy Zimich, 07.09.2020 12:36
    0
    Гравець забивав самій Барселона!)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.09.2020 12:17
    0
    GeloN83, 07.09.2020 12:13
    Йому вже на пенсію треба... Гадаю, що результату він не принесе...
    33 года. Нормально
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 12:06
    0
    Вот и хорошо, удачи!
    Ссылка
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