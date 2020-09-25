ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилился атакующим хавбеком, игроком сборной Литвы

Донатас Казлаускас подписал контракт со львовским клубом по схеме 2+1

  • 25.09.2020 23:59
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилился атакующим хавбеком, игроком сборной Литвы
© ПФК Львов

ПФК «Львов» усилил атакующую звено команды. Игроком «сине-золотых львов» стал литовский атакующий полузащитник Донатас Казлаускас. Контракт подписали по схеме 2+1.

26-летний хавбек является воспитанником литовской футбольной школы «Атлантас». Предыдущим клубом Казлаускаса был ФК «Тракай» (Ритеряй), откуда игрок и перебрался в «Львов».

Литовец уже имеет в активе 11 проведенных матчей в футболке своей национальной сборной. В составе «горожан» Донатас Казлаускас будет выступать в футболке с номером 19.

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Источник — ФК Львов

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