ОФИЦИАЛЬНО. Львов усилился атакующим хавбеком, игроком сборной Литвы

ПФК «Львов» усилил атакующую звено команды. Игроком «сине-золотых львов» стал литовский атакующий полузащитник Донатас Казлаускас. Контракт подписали по схеме 2+1.

26-летний хавбек является воспитанником литовской футбольной школы «Атлантас». Предыдущим клубом Казлаускаса был ФК «Тракай» (Ритеряй), откуда игрок и перебрался в «Львов».

Литовец уже имеет в активе 11 проведенных матчей в футболке своей национальной сборной. В составе «горожан» Донатас Казлаускас будет выступать в футболке с номером 19.