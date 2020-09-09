Динамо дозаявило на сезон двух футболистов

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон 2020/2021 в украинской Премьер-лиге защитника Романа Вантуха и полузащитника Ахмеда Алибекова. Оба футболиста, вернувшись летом из аренды, прошли предсезонную подготовку в составе первой команды «Динамо».

22-летний защитник Роман Вантух почти весь 2019-й год провел на правах аренды в донецком «Олимпике» (22 матча, 2 гола), а во второй части прошлого сезона играл в «Александрии» (7 матчей). В заявку команды на поединки УПЛ он внесен под 47-м номером.

Хавбек Ахмед Алибеков, которому также 22 года, выступал в аренде в чешском «Словане», за который в прошлом сезоне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке Чехии, отметившись одним голом. За «Динамо» заявлен под номером 77.