Динамо дозаявило на сезон двух футболистов

Роман Вантух и Ахмед Алибеков получат шанс в киевской команде

  • 09.09.2020 11:32
  • 3382 просмотра
  • 2 комментария
Динамо дозаявило на сезон двух футболистов
© ФК Динамо Киев. Ахмед Алибеков

Киевское «Динамо» дозаявило на сезон 2020/2021 в украинской Премьер-лиге защитника Романа Вантуха и полузащитника Ахмеда Алибекова. Оба футболиста, вернувшись летом из аренды, прошли предсезонную подготовку в составе первой команды «Динамо».

22-летний защитник Роман Вантух почти весь 2019-й год провел на правах аренды в донецком «Олимпике» (22 матча, 2 гола), а во второй части прошлого сезона играл в «Александрии» (7 матчей). В заявку команды на поединки УПЛ он внесен под 47-м номером.

Хавбек Ахмед Алибеков, которому также 22 года, выступал в аренде в чешском «Словане», за который в прошлом сезоне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке Чехии, отметившись одним голом. За «Динамо» заявлен под номером 77.

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Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:36
    0
    Как будто им это как-то поможет.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 09.09.2020 11:55
    +2
    Бурду відзаявлять. Потрібні праві центрбеки.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 09.09.2020 11:55
    +2
    Бурду відзаявлять. Потрібні праві центрбеки.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 12:36
    0
    Как будто им это как-то поможет.
    Ссылка
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