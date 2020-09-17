ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Кайоде в чемпионат Турции

Турецкий клуб «Сивасспор» объявил о договоренности с «Шахтером» по поводу форварда Олеренважу Кайоде.

Нигерийский игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

В минувшем сезоне Кайоде выступал на правах аренды в другом турецком клубе - «Газиантепе». В составе этой команды он забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 27-ми матчах.

Контракт 27-летнего игрока с «Шахтером» истекает в 2023 году.