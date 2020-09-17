ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Кайоде в чемпионат Турции

Форвард будет выступать в составе «Сивасспора»

  • 17.09.2020 15:51
  • 341 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил Кайоде в чемпионат Турции
© sivasspor.org.tr

Турецкий клуб «Сивасспор» объявил о договоренности с «Шахтером» по поводу форварда Олеренважу Кайоде.

Нигерийский игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона 2020/21.

В минувшем сезоне Кайоде выступал на правах аренды в другом турецком клубе - «Газиантепе». В составе этой команды он забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 27-ми матчах.

Контракт 27-летнего игрока с «Шахтером» истекает в 2023 году.

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Источник — ФК Сивасспор

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 15:55
    -2
    Кайоде отправился в Турцию ипать Ризеспор с бывшим даунамовцем отМорозюком
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 15:52
    -2
    Удачи.
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