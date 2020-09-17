Шахтер подтвердил аренду Сикана в Мариуполь

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона

  • 17.09.2020 18:11
  • 539 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер подтвердил аренду Сикана в Мариуполь
© ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

19-летний украинский нападающий «Шахтера» Даниил Сикан на правах аренды перешел в «Мариуполь». Соглашение с приазовским клубом рассчитано до конца сезона 2020/2021.

Даниил Сикан стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го года. Он уже выступал за «Мариуполь» в аренде до конца сезона 2018/2019, проведя в Премьер-лиге 6 матчей. Тогда же Даниил стал чемпионом мира U-20 со сборной Украины, забив в ходе финального турнира в Польше 4 мяча и получив «Серебряную бутсу» как второй бомбардир соревнования.

Летом 2019-го Сикан вернулся в «Шахтер». С «горняками» U-19 нападающий принимал участие в Юношеской лиге УЕФА, а в составе первой команды дебютировал в Лиге чемпионов — вышел на замену в выездной игре с «Манчестер Сити».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    J0e777
      J0e777, 17.09.2020 18:33
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:27
    Данилка, удачи и ждём в Шахтёре как станешь совсем топовым.
    Как поживает твоя годовая подписка на геббельсТВ, по которому теперь не будут показывать ни один топ-чемпионат?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:27
    -3
    Данилка, удачи и ждём в Шахтёре как станешь совсем топовым.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 17.09.2020 18:33
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 18:27
    Данилка, удачи и ждём в Шахтёре как станешь совсем топовым.
    Как поживает твоя годовая подписка на геббельсТВ, по которому теперь не будут показывать ни один топ-чемпионат?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности