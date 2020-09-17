Шахтер подтвердил аренду Сикана в Мариуполь

19-летний украинский нападающий «Шахтера» Даниил Сикан на правах аренды перешел в «Мариуполь». Соглашение с приазовским клубом рассчитано до конца сезона 2020/2021.

Даниил Сикан стал игроком «Шахтера» в январе 2019-го года. Он уже выступал за «Мариуполь» в аренде до конца сезона 2018/2019, проведя в Премьер-лиге 6 матчей. Тогда же Даниил стал чемпионом мира U-20 со сборной Украины, забив в ходе финального турнира в Польше 4 мяча и получив «Серебряную бутсу» как второй бомбардир соревнования.

Летом 2019-го Сикан вернулся в «Шахтер». С «горняками» U-19 нападающий принимал участие в Юношеской лиге УЕФА, а в составе первой команды дебютировал в Лиге чемпионов — вышел на замену в выездной игре с «Манчестер Сити».