Шахтер снова отправил Сикана в Мариуполь

Игрок появился в заявке клуба

  • 17.09.2020 16:38
  • 1208 просмотров
  • 18 комментариев
Шахтер снова отправил Сикана в Мариуполь
© shakhtar.com

На официальном сайте УПЛ в заявке «Мариуполя» появился форвард Даниил Сикан, который нынешний сезон начал в составе «Шахтера».

Ранее чемпион мира в составе Украины U-20 уже выступал за «Мариуполь», однако в прошлом сезоне успел провести за команду Луиша Каштру 7 матчей в УПЛ.

В текущем чемпионате Сикан выступал за «Шахтер» U-21 и теперь возвращается в «Мариуполь», где в сезоне 2018/19 провел 6 матчей.

Ранее в четверг «Шахтер» избавился от еще одного форварда, отдав в аренду Оларенважу Кайоде.

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Источник — УПЛ

(7 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 17:35
    0
    Сергей 1, 17.09.2020 17:25
    Да не ссы. Лучше за Марик бегать всю жизнь, а серно-ржавое шапито будут по 6-0 жрать
    ага))) Именно поэтому "оранжевое шапито" 12-ое в рейтинге УЕФА, а гроза всей Шкендербеу и Лугано куда ниже. Вся фишка в том, что шахта каждый год играет с мировыми грандами. И поэтому бывают крупные влеты.
    Кривоногая Динама же играет с колхозами. 1 раз сыграла с дублем не самого топового Челси и глотнула 0-5 дома. Дома )))
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 17.09.2020 17:33
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Млять вот нахера?троли троли троли!!сука таких с десяток есть со стороны Шахтера и со стороны Динамо !!такое ощющение что все лишь бы был срачь и заведует все этим какой нибудь админ!!ну не возможно быть таким долбоебом нужно же когда нибудь остановится!!!как там витя янукович говорил астанавитесь астанавитесь сцуко зачем это говнометание!!одни провоцируют других и так все время на ветках Шахтера Динамо и сборной Украины и меряются писюнами кого больше вышло эти Донецкие эти Киевские вы долбоебы мы так никогда не будем едины те кто этого не понимают вас жаль делайте дальше срачь и говно в нашей с вами стране будет безконечным чего и нужно нашим всем так называемым друзьям!!пока вы не поймете что коме нас самих мы никому не нужны как сильная и самостийная держава порядка не будет и нужно идти на компромис хотя бы между своими а вы все сретесь как дауны!!смотришь неадекваты со стороны Динамо говна накидывают сразу же неадекваты со стороны Шахтера накидывают и срачю нет конца и края как вы хотите жить в одной стране вас бы всех на один остров заселить и дать вам волю вот бы говна в стране поубавилось !!а Вообще старайтесь быть хоть чуточку адекватнее и хоть иногда думать головой и всяких провокаторов просто добавляйие в игнор ну как то так а словесное говнометание врядли поможет ибо один упоротый другого упоротого никогда не переубедит ну разве что под думом автомата но это не являеться нормой для цивилизованнного мира так что думайте все адекватные люди!!сорян если кого обидел как то накипело!!!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 17.09.2020 17:25
    -1
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Да не ссы. Лучше за Марик бегать всю жизнь, а серно-ржавое шапито будут по 6-0 жрать
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 17:25
    +2
    Ни себе, ни людям - продали бы перспективного в какой-то серьезный европейский клуб и 30-40% от следующей перепродажи. Наши чемпионы мира U-20 по арендам играют. Умеют молодежь развивать....
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.09.2020 17:23
    +3
    И где-то в 29-30 лет Сикан перейдет полноценно в какой-нибудь клуб из Литвы или Казахстана. Лишь бы не достался конкурентам в УПЛ в самый расцвет карьеры.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 17:19
    +1
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Например , приведи случай , или обоссышься как обычно ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:16
    +2
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Поезда поездами, а пиз***ми дали в итоге дали шахте трешку да аз двушку, так что из-за обстоятельств оправданно, с этим составом в открытый футбол не поиграешь сейчас, а как будет усиление (?!) то думаю Луч первый кто переключится на атаку, защитные тактики явно не его профиль
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    -8
    Frank Piter, 17.09.2020 17:03
    Растет пацан. Это вам не за Динамо в еврокубках играть
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 16:39
    Ну и хорошо, у Мариуполя на этот сезон большие планы, удачи парням!
    у Мариуполя на любой сезон планы одинаковые - обеспечить комфорт шахтеру
    других задач у будки нету
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 17:06
    0
    Та ладно, Фернандо сильнее сикана?
    То есть если не дай бог ломается форвард в лч, играет номинальный вингер.?
    Может купят кого то?, Кто знает?
    Ссылка
    Bop
      Bop, 17.09.2020 17:04
    +2
    sahka1981, 17.09.2020 16:43
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    там его дешевле содержать
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.09.2020 17:03
    +2
    Растет пацан. Это вам не за Динамо в еврокубках играть
    Ссылка
    Bop
      Bop, 17.09.2020 17:03
    +1
    Bolshoi, 17.09.2020 16:57
    Его к переходу в Рому готовят.
    вместе с Коваленко...
    в этой команде только бразильянцам доверяют играть
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 17.09.2020 16:57
    +5
    Его к переходу в Рому готовят.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:52
    +4
    sahka1981, 17.09.2020 16:43
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    да, это ж никакой не фарм даже признаков нет ни малейших
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.09.2020 16:43
    +3
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    Ссылка
    protasov_lyopu_dadaj
      protasov_lyopu_dadaj, 17.09.2020 16:41
    -2
    зря его в сборной нет в старте((
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 16:39
    -10
    Ну и хорошо, у Мариуполя на этот сезон большие планы, удачи парням!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 17.09.2020 16:57
    +5
    Его к переходу в Рому готовят.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 16:52
    +4
    sahka1981, 17.09.2020 16:43
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    да, это ж никакой не фарм даже признаков нет ни малейших
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.09.2020 17:23
    +3
    И где-то в 29-30 лет Сикан перейдет полноценно в какой-нибудь клуб из Литвы или Казахстана. Лишь бы не достался конкурентам в УПЛ в самый расцвет карьеры.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.09.2020 16:43
    +3
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.09.2020 17:25
    +2
    Ни себе, ни людям - продали бы перспективного в какой-то серьезный европейский клуб и 30-40% от следующей перепродажи. Наши чемпионы мира U-20 по арендам играют. Умеют молодежь развивать....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:16
    +2
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Поезда поездами, а пиз***ми дали в итоге дали шахте трешку да аз двушку, так что из-за обстоятельств оправданно, с этим составом в открытый футбол не поиграешь сейчас, а как будет усиление (?!) то думаю Луч первый кто переключится на атаку, защитные тактики явно не его профиль
    Ссылка
    Bop
      Bop, 17.09.2020 17:04
    +2
    sahka1981, 17.09.2020 16:43
    Простое совпадение...из ШД в Марик...
    там его дешевле содержать
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 17.09.2020 17:03
    +2
    Растет пацан. Это вам не за Динамо в еврокубках играть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 17:19
    +1
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Например , приведи случай , или обоссышься как обычно ?
    Ссылка
    Bop
      Bop, 17.09.2020 17:03
    +1
    Bolshoi, 17.09.2020 16:57
    Его к переходу в Рому готовят.
    вместе с Коваленко...
    в этой команде только бразильянцам доверяют играть
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.09.2020 17:35
    0
    Сергей 1, 17.09.2020 17:25
    Да не ссы. Лучше за Марик бегать всю жизнь, а серно-ржавое шапито будут по 6-0 жрать
    ага))) Именно поэтому "оранжевое шапито" 12-ое в рейтинге УЕФА, а гроза всей Шкендербеу и Лугано куда ниже. Вся фишка в том, что шахта каждый год играет с мировыми грандами. И поэтому бывают крупные влеты.
    Кривоногая Динама же играет с колхозами. 1 раз сыграла с дублем не самого топового Челси и глотнула 0-5 дома. Дома )))
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 17.09.2020 17:33
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:09
    А разве дерьнама в Еврокубках играет? Оно там как всегда позорится в виде поездов.
    Млять вот нахера?троли троли троли!!сука таких с десяток есть со стороны Шахтера и со стороны Динамо !!такое ощющение что все лишь бы был срачь и заведует все этим какой нибудь админ!!ну не возможно быть таким долбоебом нужно же когда нибудь остановится!!!как там витя янукович говорил астанавитесь астанавитесь сцуко зачем это говнометание!!одни провоцируют других и так все время на ветках Шахтера Динамо и сборной Украины и меряются писюнами кого больше вышло эти Донецкие эти Киевские вы долбоебы мы так никогда не будем едины те кто этого не понимают вас жаль делайте дальше срачь и говно в нашей с вами стране будет безконечным чего и нужно нашим всем так называемым друзьям!!пока вы не поймете что коме нас самих мы никому не нужны как сильная и самостийная держава порядка не будет и нужно идти на компромис хотя бы между своими а вы все сретесь как дауны!!смотришь неадекваты со стороны Динамо говна накидывают сразу же неадекваты со стороны Шахтера накидывают и срачю нет конца и края как вы хотите жить в одной стране вас бы всех на один остров заселить и дать вам волю вот бы говна в стране поубавилось !!а Вообще старайтесь быть хоть чуточку адекватнее и хоть иногда думать головой и всяких провокаторов просто добавляйие в игнор ну как то так а словесное говнометание врядли поможет ибо один упоротый другого упоротого никогда не переубедит ну разве что под думом автомата но это не являеться нормой для цивилизованнного мира так что думайте все адекватные люди!!сорян если кого обидел как то накипело!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 17:08
    0
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 16:39
    Ну и хорошо, у Мариуполя на этот сезон большие планы, удачи парням!
    у Мариуполя на любой сезон планы одинаковые - обеспечить комфорт шахтеру
    других задач у будки нету
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 17:06
    0
    Та ладно, Фернандо сильнее сикана?
    То есть если не дай бог ломается форвард в лч, играет номинальный вингер.?
    Может купят кого то?, Кто знает?
    Ссылка
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