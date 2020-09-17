Шахтер снова отправил Сикана в Мариуполь

На официальном сайте УПЛ в заявке «Мариуполя» появился форвард Даниил Сикан, который нынешний сезон начал в составе «Шахтера».
Ранее чемпион мира в составе Украины U-20 уже выступал за «Мариуполь», однако в прошлом сезоне успел провести за команду Луиша Каштру 7 матчей в УПЛ.
В текущем чемпионате Сикан выступал за «Шахтер» U-21 и теперь возвращается в «Мариуполь», где в сезоне 2018/19 провел 6 матчей.
Ранее в четверг «Шахтер» избавился от еще одного форварда, отдав в аренду Оларенважу Кайоде.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Кривоногая Динама же играет с колхозами. 1 раз сыграла с дублем не самого топового Челси и глотнула 0-5 дома. Дома )))
других задач у будки нету
То есть если не дай бог ломается форвард в лч, играет номинальный вингер.?
Может купят кого то?, Кто знает?
в этой команде только бразильянцам доверяют играть
в этой команде только бразильянцам доверяют играть
Кривоногая Динама же играет с колхозами. 1 раз сыграла с дублем не самого топового Челси и глотнула 0-5 дома. Дома )))
других задач у будки нету
То есть если не дай бог ломается форвард в лч, играет номинальный вингер.?
Может купят кого то?, Кто знает?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.