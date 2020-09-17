Шахтер снова отправил Сикана в Мариуполь

На официальном сайте УПЛ в заявке «Мариуполя» появился форвард Даниил Сикан, который нынешний сезон начал в составе «Шахтера».

Ранее чемпион мира в составе Украины U-20 уже выступал за «Мариуполь», однако в прошлом сезоне успел провести за команду Луиша Каштру 7 матчей в УПЛ.

В текущем чемпионате Сикан выступал за «Шахтер» U-21 и теперь возвращается в «Мариуполь», где в сезоне 2018/19 провел 6 матчей.

Ранее в четверг «Шахтер» избавился от еще одного форварда, отдав в аренду Оларенважу Кайоде.