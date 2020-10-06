Александрия подписала Вантуха и Бондаренко

Команда Владимира Шарана арендовала двоих футболистов

  • 06.10.2020 15:56
  • 2845 просмотров
  • 3 комментария
Александрия подписала Вантуха и Бондаренко
© ФК Александрия

«Александрия» объявила о подписании украинских защитников Романа Вантуха и Валерия Бондаренко. Клуб подписал арендные соглашения с футболистами до конца этого сезона.

Напомним, что Вантух является игроком «Динамо». Прошлый сезон он провел в аренде в «Олимпике» и «Александрии», но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.

Валерий Бондаренко прошлый сезон провел в Португалии за «Викторию Гимарайнш». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».

Ранее сообщалось, что в «Александрии» зафиксирована вспышка коронавируса.

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Источник — ФК Александрия

(8 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.10.2020 16:27
    0
    Бондаренко травмы подкосили, может наберет в Александрии форму. Шахте защитники нужны как воздух!
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 06.10.2020 16:05
    +1
    Жаль, що Бондаренко не зміг закріпитися в Португалії.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 16:05
    +1
    Неплохо..
    Ссылка
    Bohdan
      Bohdan, 06.10.2020 16:05
    +1
    Жаль, що Бондаренко не зміг закріпитися в Португалії.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 16:05
    +1
    Неплохо..
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.10.2020 16:27
    0
    Бондаренко травмы подкосили, может наберет в Александрии форму. Шахте защитники нужны как воздух!
    Ссылка
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