Александрия подписала Вантуха и Бондаренко

«Александрия» объявила о подписании украинских защитников Романа Вантуха и Валерия Бондаренко. Клуб подписал арендные соглашения с футболистами до конца этого сезона.
Напомним, что Вантух является игроком «Динамо». Прошлый сезон он провел в аренде в «Олимпике» и «Александрии», но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.
Валерий Бондаренко прошлый сезон провел в Португалии за «Викторию Гимарайнш». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».
Ранее сообщалось, что в «Александрии» зафиксирована вспышка коронавируса.
Источник — ФК Александрия
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