Александрия подписала Вантуха и Бондаренко

«Александрия» объявила о подписании украинских защитников Романа Вантуха и Валерия Бондаренко. Клуб подписал арендные соглашения с футболистами до конца этого сезона.

Напомним, что Вантух является игроком «Динамо». Прошлый сезон он провел в аренде в «Олимпике» и «Александрии», но потом вернулся в киевский клуб, но не смог закрепиться в основе.

Валерий Бондаренко прошлый сезон провел в Португалии за «Викторию Гимарайнш». Права на футболиста принадлежат «Шахтеру».

Ранее сообщалось, что в «Александрии» зафиксирована вспышка коронавируса.