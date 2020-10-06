Александрия подтвердила несколько случаев коронавируса

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте подтвердил, что ряд игроков заболели коронавирусом.

Фамилии клуб не называет, однако точно известно, что среди заболевших есть вратарь Юрий Панькив, чей тест подтвердили в сборной Украины.

Команда отправилась на самоизоляцию.

Тренеры и сотрудники клуба пройдут внеплановые тесты, после чего руководство решит, что делать дальше.

В минувшем туре УПЛ команда Владимира Шарана играла против «Олимпика».