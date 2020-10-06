Александрия подтвердила несколько случаев коронавируса

В клубе УПЛ есть заболевшие

  • 06.10.2020 14:46
  • 1108 просмотров
  • 2 комментария
Александрия подтвердила несколько случаев коронавируса
© fco.com.ua

Клуб УПЛ «Александрия» на официальном сайте подтвердил, что ряд игроков заболели коронавирусом.

Фамилии клуб не называет, однако точно известно, что среди заболевших есть вратарь Юрий Панькив, чей тест подтвердили в сборной Украины.

Команда отправилась на самоизоляцию.

Тренеры и сотрудники клуба пройдут внеплановые тесты, после чего руководство решит, что делать дальше.

В минувшем туре УПЛ команда Владимира Шарана играла против «Олимпика».

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Источник — ФК Александрия

(8 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 15:02
    +2
    Andre066, 06.10.2020 14:54
    Олимпику просто повезло!
    Не уверен, что повезло. Надо срочно проверить команду.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 06.10.2020 14:54
    -2
    Олимпику просто повезло!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 15:02
    +2
    Andre066, 06.10.2020 14:54
    Олимпику просто повезло!
    Не уверен, что повезло. Надо срочно проверить команду.
    Ссылка
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