ОФИЦИАЛЬНО. У Лунина и Панькива - коронавирус. Ранее заболел Пятов

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что два футболиста получили положительные тесты на коронавирус - это вратарь «Реала» Андрей Лунин и страж ворот «Александрии» Юрий Панькив.

Кроме того, заболел повар сборной Украины Любомир Тошич.

Все трое изолированы в отеле, где остановилась сборная.

Сейчас в сборной Украины, которая готовится к контрольному матчу с Францией 7-го октября, остался один вратарь - Георгий Бущан. Ранее основной кипер Андрей Пятов сдал позитивный тест и не поехал в расположение национальной команды.

Пока УАФ ничего не сообщает о возможной отмене спарринга с Францией.