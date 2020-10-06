ОФИЦИАЛЬНО. У Лунина и Панькива - коронавирус. Ранее заболел Пятов

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что два футболиста получили положительные тесты на коронавирус - это вратарь «Реала» Андрей Лунин и страж ворот «Александрии» Юрий Панькив.
Кроме того, заболел повар сборной Украины Любомир Тошич.
Все трое изолированы в отеле, где остановилась сборная.
Сейчас в сборной Украины, которая готовится к контрольному матчу с Францией 7-го октября, остался один вратарь - Георгий Бущан. Ранее основной кипер Андрей Пятов сдал позитивный тест и не поехал в расположение национальной команды.
Пока УАФ ничего не сообщает о возможной отмене спарринга с Францией.
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Против таких соперников - полурезервным составом....
Против таких соперников - полурезервным составом....
Против таких соперников - полурезервным составом....
Против таких соперников - полурезервным составом....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.