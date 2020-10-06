ОФИЦИАЛЬНО. У Лунина и Панькива - коронавирус. Ранее заболел Пятов

Два вратаря получили положительные тесты

  • 06.10.2020 13:41
  • 3746 просмотров
  • 26 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. У Лунина и Панькива - коронавирус. Ранее заболел Пятов
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола подтвердила, что два футболиста получили положительные тесты на коронавирус - это вратарь «Реала» Андрей Лунин и страж ворот «Александрии» Юрий Панькив.

Кроме того, заболел повар сборной Украины Любомир Тошич.

Все трое изолированы в отеле, где остановилась сборная.

Сейчас в сборной Украины, которая готовится к контрольному матчу с Францией 7-го октября, остался один вратарь - Георгий Бущан. Ранее основной кипер Андрей Пятов сдал позитивный тест и не поехал в расположение национальной команды.

Пока УАФ ничего не сообщает о возможной отмене спарринга с Францией.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(15 голосов)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 14:07
    -1
    Alexander Киев, 06.10.2020 14:00
    Шевченка с Зари - срочно в сборную!
    в Киеве он будет
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.10.2020 14:06
    -1
    хороший шанс для Бущана и Шевченко из Зари
    Ссылка
    Marek
      Marek, 06.10.2020 14:05
    -2
    Тролль, 06.10.2020 13:54
    Что пиздобляди тоже Шахтер виноват?
    В тех блядей всегда Шахтёр виноват! Ебаные защитники северных сов! Шляпи безмозглие!!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 06.10.2020 14:05
    -1
    Бущан сейчас номер 1
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.10.2020 14:04
    -2
    по хорошему сборная должна уйти на самоизоляцию
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 06.10.2020 14:03
    -2
    Схоже, що це лише початок. Дуже сумніваюся, що футболісти та персонал дотримуються карантинних норм.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 06.10.2020 14:01
    -3
    еще один жыд в киеве говорит давайте болел на трибуну запустим.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 14:00
    +3
    Шевченка с Зари - срочно в сборную!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 14:00
    -2
    Сергей Рубан, 06.10.2020 13:58
    Печальная новость(
    Против таких соперников - полурезервным составом....
    Наразі це перший тест. Так з Французами не зіграють, можливо з Німцями та Іспанцями будуть в строю... (сподіваюся принаймні)...
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 06.10.2020 14:00
    +1
    та отменяйте етот футбол, не до развлекух сейчас. в бергамо весной уже посмотрели хороший матч
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:59
    -2
    Сергей Рубан, 06.10.2020 13:58
    Печальная новость(
    Против таких соперников - полурезервным составом....
    Зато не стыдно проиграть. Во всем есть позитив
    Ссылка
    Сергей Рубан
      Сергей Рубан, 06.10.2020 13:58
    0
    Печальная новость(
    Против таких соперников - полурезервным составом....
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 06.10.2020 13:57
    +1
    Мдааа... Кок это вообще жесть
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 06.10.2020 13:56
    0
    хай довикликає Шева Різника і Сарнавського, вони заслужили навіть дужче ніж ПАньків
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 06.10.2020 13:55
    -2
    Андрій Бабущак, 06.10.2020 13:47
    Воротніки майже всі попливли. Можна ще двох довикликати-)
    Вони поки долетять - теж захворіють...
    Ссылка
    Тролль
      Тролль, 06.10.2020 13:54
    -5
    Что пиздобляди тоже Шахтер виноват?
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 13:53
    -6
    дырявые боты должны быть рады, у их супернадёжного кипера появился шанс закрепится в сборной.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 13:52
    -7
    janu0320, 06.10.2020 13:51
    нет, будет на воротах супертащер Бущан, он покажет класс, кто не пятов на воротах
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 13:51
    -7
    OKs100, 06.10.2020 13:47
    Значит Яремчук будет не воротах.
    нет, будет на воротах супертащер Бущан, он покажет класс, кто не пятов на воротах
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 06.10.2020 13:51
    -1
    я же говорил Лунин не будет играть
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.10.2020 14:00
    +3
    Шевченка с Зари - срочно в сборную!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.10.2020 13:48
    +3
    То что повар заболел, это атас. Он мог заразить всех, кто ел его пишу.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 06.10.2020 13:46
    +3
    Ребята какой- нафиг футбол, отменяйте все игры сборной и сидите дома
    Ссылка
    Андрій Бабущак
    online
      Андрій Бабущак, 06.10.2020 13:47
    +2
    Воротніки майже всі попливли. Можна ще двох довикликати-)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 13:46
    +2
    Всем здоровья, это самое главное, а не игры.
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 06.10.2020 14:00
    +1
    та отменяйте етот футбол, не до развлекух сейчас. в бергамо весной уже посмотрели хороший матч
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 06.10.2020 13:57
    +1
    Мдааа... Кок это вообще жесть
    Ссылка
    Сергей Рубан
      Сергей Рубан, 06.10.2020 13:58
    0
    Печальная новость(
    Против таких соперников - полурезервным составом....
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 06.10.2020 13:56
    0
    хай довикликає Шева Різника і Сарнавського, вони заслужили навіть дужче ніж ПАньків
    Ссылка
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